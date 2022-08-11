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明天揪團！超商「霜淇淋買1送1」連吃3天　甜筒也有買1送1

▲▼全家推最新芒果椰奶霜淇淋。（圖／記者蕭筠攝）

▲全家周末搶吃霜淇淋買1送1。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

周末揪團了！全家祭出限時「霜淇淋買1送1」小確幸，明（12）日起不限口味連3天開吃，肯定要搶嚐鮮最新芒果椰奶霜淇淋，快衝門市消暑一波；另，全門市再加碼推指定甜筒買1送1，冰控們通通不能放過。

全家8月12日至8月14日限時3天祭出「Fami!ce霜淇淋買1送1」活動，包括超人氣「小農鮮奶霜淇淋」、最新「芒果椰奶霜淇淋」通通有，還有胖胖版綜合口味一次滿足，提醒須使用全盈+pay支付才可享有優惠，且全門市還加碼推「杜老爺淇淋巧酥甜筒」也有買1送1。

▲▼八月堂。（圖／記者蕭筠攝）

▲八月堂8月限定優惠搶吃可頌買6送2。（圖／記者蕭筠攝）

另，甜點控還要把握機會搶吃「八月堂8月限定超殺優惠」，即日起至8月31日爽吃「可頌買6送2」，口味任選，限送55元以下品項且價低者，期間凡是8月壽星只要出示證件加碼領「可頌3入以上打8折」優惠，每人限用1次。

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