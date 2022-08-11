論文風波重擊林智堅民調　綠大老點三關鍵「還有更壞的可能」

▲桃園市長參選人林智堅。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅9日遭台大認定論文抄襲，撤銷碩士學位，而根據《台灣民意基金會》最新民調，顯示有48%民眾認為林智堅應退選、28.3%不贊成退選，對此，前民進黨立委林濁水表示，支持度還有更低的可能，因為調查日期是8、9兩日，「其中8日台大結論還沒有出來！風暴已臨，不該再心存僥倖，迷信有拗就有嬴。」

《台灣民意基金會》11日發布與林智堅論文門有關的「台大確定林智堅碩士論文抄襲的民意反應」，結果顯示有48%民眾認為林智堅應退選、28.3%不贊成退選、2.4%沒意見、拒答。

且在全台16縣市來看，每一個區域都呈現多數人認為林智堅應退選，如果台大確認他論文抄襲，桃園市有62%認為應退選，20%不認為。

對此，林濁水表示，風暴來襲，如果台大判定抄襲，全國各地贊成林智堅退選的都是多數，包括台南高雄。其中最贊成的是桃園，62.0%比19.9%。其次是陳時中參選的台北市，55.5%比32.7%。

對於這是否為民調最低點，林濁水坦言，還有更壞的可能，因為這調查的日期是8、9兩天，「其中8日台大結論還沒有出來！風暴已臨，不該再心存僥倖，迷信有拗就有嬴。」