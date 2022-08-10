婚內狂吃小王全餐！雙腿勾腰喊：也太偶像劇　夫傻付生活費崩潰

▲新竹一人妻雙腿盤小王腰上接吻，還陶醉喊「也太偶像劇」，後來看小王和他老婆辦理離婚，人妻也趕緊向丈夫提離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

台中一男子阿宏(化名)指控，前妻在竹北買房與他分居後就大搞婚外情，經常向她閨蜜分享和小王的交往過程，稱「他今天抱起我，還叫我腿盤在腰這樣接吻，也太偶像劇」、「我變成偶像劇的女主角，像戀愛」，並帶著他2個孩子和小王一起出遊，且前妻一發現小王在協議離婚，也馬上對他提離婚，他離婚後才發現被綠，怒告前妻和小王求償1百萬。此案經新竹地院審理，認為小王侵害配偶權，判前妻、小王應連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

阿宏指控，去年他11年的婚姻結束，他懷疑前妻在離婚前就有外遇，後來經前妻閨蜜透露，他才發現前妻在離婚前1年就偷吃，還經常傳訊向閨蜜分享戀情，聲稱「他今天抱起我還叫我腿盤在腰，這樣接吻也太偶像劇」、「他很敢，我們無論去到哪他都牽著我的手」、「他說他會買一間屬於我和他的房子」、「他說他想要一輩子都在一起」、「我說親親，他完全不在乎有沒有人在看，隔著桌子的他站起來親我」，這些互動讓前妻直呼「他讓我覺得我變成偶像劇的女主角，像戀愛」。

阿宏又提出證據，前妻曾傳訊向閨蜜表示無法和小王分手，因為「斷了他也就斷了我很大的經濟」、「但是不斷了他是因為我真的很愛他」、「他給我都快100萬」，小王也和他2名小孩來往密切，還到前妻住處幫孩子上藥、下廚，前妻大力誇讚小王「寶貝好帥」。

阿宏發現，前妻曾帶著他的孩子和小王一起出遊，小兒子一度向小王說「叔叔你很色耶，你明明有老婆了，還交個小三」，前妻問兒子小三是誰，兒子還直接回前妻說「就你啊」、「叔叔有老婆還對你這麼好」，可見前妻和小王根本對外遇毫不掩飾，阿宏表示，後來前妻見小王協議離婚，也急著和他離婚，讓他身心備受煎熬，因覺得這段婚姻關係已無信賴存在，最後同意離婚，但前妻卻對外聲稱，因為阿宏和她閨蜜外遇，她才不得不離婚。

阿宏認為，小王因為不孕，與前妻發生關係時根本不用避孕，2人光明正大的交往、過夜，還和他的孩子出遊，讓他家庭破碎、與子女分離，他要向前妻和小王求償100萬元。

前妻則辯稱，她與阿宏從2019年就分居，因2人感情不睦，她拒絕行房，阿宏還趁她吃藥昏睡時強上，他們之間有妨害性自主、聲請保護令、侵占等案件，早就無法維持婚姻，她是否有外遇，並非婚姻破裂的原因。

法官檢閱相關訊息、照片等證據，判定前妻婚內和小王擁抱、親吻、出遊過夜等事實，已侵害阿宏的配偶權，且阿宏在與前妻分居後，仍會給生活費，並北上探望子女，前妻主張婚內感情不睦，與她發生婚外情並無因果關係，判前妻、小王應連帶給付阿宏50萬，全案還可上訴。