　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

婚內狂吃小王全餐！雙腿勾腰喊：也太偶像劇　夫傻付生活費崩潰

▲新竹一人妻雙腿盤小王腰上接吻，還陶醉喊「也太偶像劇」，後來看小王和他老婆辦理離婚，人妻也趕緊向丈夫提離婚。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／新竹報導

台中一男子阿宏(化名)指控，前妻在竹北買房與他分居後就大搞婚外情，經常向她閨蜜分享和小王的交往過程，稱「他今天抱起我，還叫我腿盤在腰這樣接吻，也太偶像劇」、「我變成偶像劇的女主角，像戀愛」，並帶著他2個孩子和小王一起出遊，且前妻一發現小王在協議離婚，也馬上對他提離婚，他離婚後才發現被綠，怒告前妻和小王求償1百萬。此案經新竹地院審理，認為小王侵害配偶權，判前妻、小王應連帶賠償50萬元，全案還可上訴。

阿宏指控，去年他11年的婚姻結束，他懷疑前妻在離婚前就有外遇，後來經前妻閨蜜透露，他才發現前妻在離婚前1年就偷吃，還經常傳訊向閨蜜分享戀情，聲稱「他今天抱起我還叫我腿盤在腰，這樣接吻也太偶像劇」、「他很敢，我們無論去到哪他都牽著我的手」、「他說他會買一間屬於我和他的房子」、「他說他想要一輩子都在一起」、「我說親親，他完全不在乎有沒有人在看，隔著桌子的他站起來親我」，這些互動讓前妻直呼「他讓我覺得我變成偶像劇的女主角，像戀愛」。

阿宏又提出證據，前妻曾傳訊向閨蜜表示無法和小王分手，因為「斷了他也就斷了我很大的經濟」、「但是不斷了他是因為我真的很愛他」、「他給我都快100萬」，小王也和他2名小孩來往密切，還到前妻住處幫孩子上藥、下廚，前妻大力誇讚小王「寶貝好帥」。

阿宏發現，前妻曾帶著他的孩子和小王一起出遊，小兒子一度向小王說「叔叔你很色耶，你明明有老婆了，還交個小三」，前妻問兒子小三是誰，兒子還直接回前妻說「就你啊」、「叔叔有老婆還對你這麼好」，可見前妻和小王根本對外遇毫不掩飾，阿宏表示，後來前妻見小王協議離婚，也急著和他離婚，讓他身心備受煎熬，因覺得這段婚姻關係已無信賴存在，最後同意離婚，但前妻卻對外聲稱，因為阿宏和她閨蜜外遇，她才不得不離婚。

阿宏認為，小王因為不孕，與前妻發生關係時根本不用避孕，2人光明正大的交往、過夜，還和他的孩子出遊，讓他家庭破碎、與子女分離，他要向前妻和小王求償100萬元。

前妻則辯稱，她與阿宏從2019年就分居，因2人感情不睦，她拒絕行房，阿宏還趁她吃藥昏睡時強上，他們之間有妨害性自主、聲請保護令、侵占等案件，早就無法維持婚姻，她是否有外遇，並非婚姻破裂的原因。

法官檢閱相關訊息、照片等證據，判定前妻婚內和小王擁抱、親吻、出遊過夜等事實，已侵害阿宏的配偶權，且阿宏在與前妻分居後，仍會給生活費，並北上探望子女，前妻主張婚內感情不睦，與她發生婚外情並無因果關係，判前妻、小王應連帶給付阿宏50萬，全案還可上訴。

►地表最實用的收納箱！999元買3個，5蓋可開＋滑輪超方便

ET快訊
快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線
曾奪奧運示範項目金牌！女將驚知「老公激戰表妹」心碎
快訊／林志穎「驚喜現蹤」準備出院？經紀人回應了
戶頭驚見多「一筆錢」！他驚呼：原來雲端發票真有大獎
前綠委正面開戰　「切割林智堅」貼文大復活
快訊／疑撞護欄！騎士離奇「飛墜4m民權大橋下」　命危搶救中
快訊／碩士保衛戰！林智堅突現身中華大學　微笑5字回應
把印尼看護當性奴！　她為3孩忍淚被硬上
快訊／台南雨彈狂炸！馬路成河流　用路人冒險涉水前行

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

疑撞護欄！騎士離奇「行人引道飛墜4m民權大橋下」…命危搶救中

少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

警持盾牌攻堅？協助衛生局將男子強制就醫　2警遭反抗手指受傷

把印尼看護當性奴！她為3孩忍淚被硬上　偷拍受辱片反擊色老闆

疫情蟑螂大發國難財　「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

情侶鬥嘴男友「想休息」　椅子秒助攻：成全你啦

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

桃警強力掃盪酒店等特種場所　查獲女子持毒果汁、1通緝犯到案

掐死女友再將雙胞兒塞洗衣機悶死！台中三屍命案死刑撤銷

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

海水沸騰畫面曝！基隆八尺門漁港「青鱗暴動」　萬尾魚兒跳上岸

疑撞護欄！騎士離奇「行人引道飛墜4m民權大橋下」…命危搶救中

少女未滿12歲！2男噁傳「讓哥哥好好欣賞」　誘拍裸照下場出爐

警持盾牌攻堅？協助衛生局將男子強制就醫　2警遭反抗手指受傷

把印尼看護當性奴！她為3孩忍淚被硬上　偷拍受辱片反擊色老闆

疫情蟑螂大發國難財　「黑心快篩」改標入境！一個月爽賺8632萬

金控7月獲利一次看！富邦金奪3冠王　這1家逆勢成長

跟女友分手心情不好...撿木棒隨機砸車　台中小屁孩被抓了

佩服48歲費古洛熱投119球　高國慶：身材保養很好

快訊／今36架次共機、10共艦擾台　17架逾越海峽中線

航空雙雄7月營收好強！長榮航年增42％　華航客運收入暴增7倍

晶片法案圍堵中國利台？　分析師示警：難說！恐變成美國變相監管

鮭魚輸了！魚類「DHA排行」NO.1便當店超常見　是鮪魚30倍

外資大砍178億賣晶圓雙雄等十檔！台股跌逾百點　三大法人賣超190億

出頭超多！白喵超愛踏踏塑膠袋　自己跳進去「打包成完美三角粽」

陳真打擊正面心法「放大優點」　丘總有期待：像皓瑋一樣

水蜜桃快蹦出！真理褲妹「邪惡視角」　縫卡住...網噴鼻血：姿勢100分

社會熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

16歲少年偷騎爸機車撞死人　全家連帶下場曝

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

南警破獲南部地區最大「人蛇賣淫集團」

3度酒駕撞死人　囂張爆乳妹下場曝

即／「瑞典坦克」開啟自動駕駛　追撞防撞車釀2傷

即／機車騎士「4米高民權大橋」墜下！　無生命跡象

老虎蜜蜂嘉義店開幕淹水　第4天被燒光

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

「柬國詐騙」行情曝光　豬仔賣到泰國值200萬

北車旁驚藏「豬仔寮」　「10天18萬薪」淪帳戶肉票

更多熱門

相關新聞

打工顧孩！她聽人夫房間傳「拍手聲」：不是他老婆

打工顧孩！她聽人夫房間傳「拍手聲」：不是他老婆

一名女網友表示，在打工平台「小雞上工」找到一份陪玩照顧的工作，在家中是老大的她，照顧小孩有一套自己的方法，而且對方開出500-800元的高時薪，讓她很心動，之後也順利應徵上，然而，某天上班的時候，卻聽見男主人的房間傳出「啪啪聲」，而且對象還不是女主人，給了她難忘的打工經驗。

正宮見老公裸上身睡女同事怒喊告　結局逆轉

正宮見老公裸上身睡女同事怒喊告　結局逆轉

辦貸款迷上正妹業務　人夫車牌曝姦情

辦貸款迷上正妹業務　人夫車牌曝姦情

啪人夫產女！小三爽住月子中心嗆正宮：我們不可能斷

啪人夫產女！小三爽住月子中心嗆正宮：我們不可能斷

司機喊「起色心了」！密會計人妻：請假做愛

司機喊「起色心了」！密會計人妻：請假做愛

關鍵字：

婚外情外遇偷吃

讀者迴響

熱門新聞

才曬1疊美金「哥哥已死3天」　幹部逼她飛柬埔寨

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

台大一刀斃命林智堅　最慘受害者是他

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

林瑞陽「長子爆同居正妹星二代」！

快訊／林志穎車禍19天「驚喜現蹤了」！最新動態被捕捉

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

孫其君爆欠錢討求婚鑽戒　郭雪芙經紀方無奈：他財務狀況我們不清楚

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

林智堅抄襲案　台大學生會首發聲曝兩重點

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

輿論爆了！蔡英文「對幹」台大　臉書火速被灌爆

苗博雅說重話！「2類人」不會挺林智堅

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面