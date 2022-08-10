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社會 社會焦點 保障人權

曾奪奧運示範項目金牌！　女將驚知「老公工寮激戰表妹」心碎

▲▼出軌,劈腿,不倫,小三,外遇。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲曾在奧運示範項目中勇奪金牌的女將，得知丈夫與表妹發生不倫戀後心碎提告。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者戴若涵／花蓮報導

曾在奧運示範項目中勇奪金牌的女將花花（化名），2020年間得知丈夫竟與表妹發生不倫戀，2人還在工寮激戰，令她心碎不已，決定告上法院，向丈夫的表妹小君（化名）求償80萬元精神撫慰金。日前花蓮高分院判決出爐，小君應賠償花花50萬元確定。

花花主張，小君是丈夫的表妹，2017年間不僅多次與丈夫發生性行為，還用要揭露不倫戀來脅迫丈夫離婚，丈夫則在2020年2月間向她坦承姦情，並表示願意斷絕這段不倫關係，但是小君卻持續和丈夫獨處、發生性關係，甚至傳送有關感情糾葛的訊息，要求丈夫離婚。此外，這段不倫戀也在雙方親友、同事間廣為渲染，令她身心靈嚴重受創，決定向小君提告求償80萬元精神撫慰金。

針對花花的指控，小君僅承認曾和人夫在工寮內發生過一次性行為，她強調和人夫一起向花花攤牌後，便沒有再有不正當的往來，也否認有騷擾花花、要求人夫離婚，後來是因為人夫會傳訊息向她訴苦，且雙方是親戚才會有所互動。

小君稱，花花曾表示原諒她與人夫的行為，所以在這起訴訟前，花花都沒有向她提出任何通姦或侵害配偶權的民事訴訟，如今興訟顯然有違誠信而權利失效，請求法官駁回花花的訴訟。

▲桃園市鄭姓男子去年1月間與邱姓妻子辦理新生兒登記時，鄭卻在戶所內怒嗆「她外遇耶，然後這個小孩要我認」等語，遭邱妻提告。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

▲花花指控，小君曾多次與丈夫發生性行為。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

花蓮地方法院勘驗LINE對話紀錄發現，小君2021年3、4月間曾多次傳訊息給人夫，內容包括「是不是你離婚這樣的事就沒了？」、「你只要打砲就好，你只會在意打砲爽不爽」，人夫則回「不體會我還會要去找你嗎？我沒有在關心你嗎？」；面對家人勸說停止與人夫交往時，小君也曾向人夫說，「這個部分，我不會給答案，人生沒有絕對的事...以上是我自己的選擇。」，並以「你要真的負責就是離開，你也沒資格擁有家庭」等語勸說人夫與花花離婚。

法院不採信小君的說詞，認為她在不倫戀曝光後仍不收斂，持續與人夫獨處、埋怨人夫讓她空等，甚至還積極勸說人夫離婚，明顯侵害花花的配偶權。法院指出，花花是在丈夫保證會斷絕關係的前提下，才暫時隱忍不提告，不能以此認定花花原諒2人，最後判小君應賠償花花50萬元精神撫慰金，案經上訴花蓮高分院亦遭駁回，全案確定。

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