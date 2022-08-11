瑯琊病毒有限度人傳人！台大醫：避免1行為「就不會大規模流行」

▲李秉穎指出，瑯琊病毒人傳人情況有限。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／綜合報導

中國山東和河南地區發現人畜共通的新興傳染病「瑯琊病毒」（ Langya henipavirus，LayV ）。不過台大醫師李秉穎表示，瑯琊主要是以動物傳人為主，人傳人情況有限，沒有親密接觸就不會大規模流行。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎今接受資深媒體人周玉蔻專訪，節目尾端被民眾問及「瑯琊病毒」是否需要擔心時表示，該病毒「不太會造成流行。」

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李秉穎說明，瑯琊病毒是人畜共通疾病，主要以動物傳人為主，是有限度的人傳人。「大概會是地區性的流行，沒有親密接觸就不會大規模流行」；並提醒中國現有猴痘跟瑯琊，要前往該地的民眾應多加注意。

感染科醫師、中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學也曾說，瑯琊的近親為致死率40%「立百病毒」，這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，難以導致世界級流行，因此不必太過恐懼。

謝宗學指出，瑯琊的近親雖是致死率40%的立百病毒，但其真正致死率未知，若未來證實或演變成有人傳人的能力，跟SARS一樣，能以發燒篩檢來進行初步判斷，相較於無症狀患者眾多的新冠肺炎，較容易進行阻絕。

謝宗學說明，這類致死率高的病毒傳染力通常不會太強，較難導致世界級數的流行，因此目前只需戒慎，不必恐懼。「有了對抗SARS和新冠肺炎的經驗，若琅琊病毒真的來襲，相信我們可以從容應對。」