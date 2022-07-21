全世界已開邊境！李秉穎估「最快可出國時機」：年底前就可0＋7

▲台大醫師李秉穎認為年底前就有機會縮短檢疫期為0＋7。（圖／截自周玉蔻臉書）

記者李佳蓉／台北報導

國內邊境管制措施陸續開放，目前已將入境檢疫天數縮短至3＋4，不過已被疫情囚禁2年多的國人也相當關心何時可縮短至0＋7。對此，衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）召集人李秉穎認為，最近1、2個月可以考慮了，並推估最快可出國的時間點。

李秉穎醫師今（21）日接受周玉蔻專訪時，被問到「3＋4出國回來什麼時候可以變0＋7？」他回應，最近1、2個月可以考慮了，畢竟全世界已經開放邊境，台灣不可以落後太多。且目前境外移入確診人數遠遠少於本土個案數，「你去境外感染病毒進來，機會並不會比本土得到感染機會差太多。」再者，大家很怕變異病毒株，坦言這在3＋4就會進來，要阻斷應該要施行14＋7，兩者意義只差一點點。

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被問及明年過年應該可以出國了？李秉穎則說「很可能！」但春節出國旅遊品質都不會太好。應該在今年底以前邊境檢疫期就可縮短為0＋7。

本土疫情穩定下降，加上正值暑假，國內旅遊爆人潮，李秉穎也悶壞了，近日才邀集三五好友一同到馬祖觀光。今日被問到「出去散步、騎車要不要戴口罩」的議題，他也分享個人見解，認為戶外感染機率很低，但應以「室內、室外」做為口罩鬆綁依據比較好。

李秉穎指出，台灣慢慢進入後疫情時代，國人平常心看待，外出、餐廳人潮變多。並透露自己與友人到馬祖旅遊，即使人潮少、環境較空曠，但自己仍然戴著口罩，坦言，「真的是好累、很熱，走路會喘，會影響呼吸，有點辛苦，不過還是要戴啦。」