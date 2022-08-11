地下2樓倒垃圾！已故鄰居「能帶我上去嗎」　486先生反應網嚇壞

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

現在正值農曆七月，知名團購達人「486先生」陳延昶就吐露遇鬼經驗，昨晚已故鄰居伯面無表情地喊他，並提出要求，而他則淡定以對。對此，網友們驚呆一片，直呼「這麼驚悚。」

486先生除了是團購達人外，還有另一個身分就是台北霞海城隍廟第七代子孫，從小他在廟裡耳濡目染，對於拜拜一切事務相當熟悉。

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他昨晚在臉書透露，「剛剛去地下二樓倒垃圾，發現去年死掉的阿伯站在垃圾桶旁邊，整個人無表情、灰灰的。我假裝沒看到他，不驚慌地把垃圾投入垃圾桶，然後轉身要離開時，死掉的阿伯開口喊我。」

老伯直呼，「喂喂...少年欸！」「喂喂，我在叫你。」眼看486先生慢慢回頭，並詢問有何事後，阿伯便無奈地說，「我上不去，你能帶我上去嗎？」

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

聞言，486先生先是請祂進電梯，迅速按下對方家的樓層後，又走出了電梯。此舉讓鄰居阿伯不解，問怎麼不進來，而他則默默地回，「你都死了不要一直煩我，你快回去看看你的家人」，緊接著按了另一部電梯上樓。

對此，網友們紛紛回應，「太魔幻了吧」、「佩服佩服...好鎮定」、「大哥去年是不是有碰過類似的事情」、「祂如果在電梯出不來...那下一個進去的人」、「大哥，我有嚇到耶」、「電視劇是通靈少女，原來你是通靈大哥」。

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