BA.5將成國內主流病毒株！李秉穎估最快9月　「大規模感染」機會曝

▲李秉穎認為，BA.5疫情不需要太過注意。（圖／翻攝自新聞放鞭炮）

記者楊晏琳／台北報導

指揮中心及專家皆預估8月中下旬，國內將掀起新一波BA.4、BA.5疫情。台大醫師李秉穎表示，其實BA.5早就在擴散當中，預估最快1、2個月後就會取代先前病毒株。但他也直言，「我不覺得這是非常需要注意的事情」，因目前其他國家並無大規模感染現象，僅是小幅度變動。

台大醫院兒童感染科主治醫師李秉穎今（11日）接受資深媒體人周玉蔻專訪時，面對周玉蔻詢問，為何入境措施不全面開放？李秉穎先是回答「不知道啊...」，隨後便被周玉蔻怒回「什麼叫不知道！」

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指揮中心昨日宣布鬆綁入境檢疫措施，旅客來台免持PCR報告，但還是要唾液篩檢。但周玉蔻認為「直接開放就算了啊幹嘛還要3+4」，並指出現在跟團也不行，連日本都開放了，台灣應該也要考慮學學別的國家。

李秉穎則認為，指揮中心還是會擔心疫情有變化，所以比較保守，「我覺得大家對BA.4、BA.5這些變異病毒有個觀念是，進來就會很慘」，但他直言，自己並不覺得這是個非常需要注意的事情。

李秉穎指出，BA.5已在國內擴散，而根據美國經驗，1、2個月後就會變成最優勢的病毒株。但他強調，BA.4、BA.5老早就在美國擴散至8、9成以上了，但也只是微幅上揚，「沒有像媒體報導的好可怕、恐將造成另一波大規模感染什麼的。」

李秉穎表示，其他國家也沒有造成這種現象，主要是小幅度變動；之所以覺得不需要太關注，是因「我們大部分人已有疫苗抗體，和自然感染的防護力。」

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