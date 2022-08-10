葉元之嘲諷林佳龍20大政策願景　「各領域前面加個『大』字而已」

▲國民黨新北市議員葉元之。（圖／記者張一中攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨新北市長參選人林佳龍競辦10日召開記者會，公布四大競選政策目標、20大政策願景。對此，新北市議員葉元之狠酸，林佳龍只是在各市政領域前面加一個「大」字而已，再次凸顯沒有準備好就參選新北市長，只花時間在作文比賽，想美麗的口號。

針對四大政策目標與20大政策願景，葉元之認為內容空洞，只是在各市政領域前面加一個「大」字而已，再次凸顯沒有準備好就參選新北市長，沒有時間好好研究市政，只能花時間在作文比賽，想美麗的口號。

葉元之更開嗆，有的口號實在是相當敷衍，看得出來已經文思枯竭，「都市大更新」不就是都市更新嗎？還有「運動大健康」更是詞不達意，是說發展運動只為了健康嗎？痛批「林佳龍如此程度，還一直找侯友宜辯論，真的不用浪費社會資源。」

林佳龍競辦發言人李晏榕指出，四大政策目標包括「大建設」、「大發展」、「大溫暖」及「大平台」。整體市政願景從市民需求的角度出發，也從城市治理、首都圈發展到走向國際的路徑，一步步用願景引領市政、用政策照顧市民、也用中央與地方的治理經驗，為新北市擘劃更有希望的願景與可以實現的政見。

至於20大政策願景，則是在「大建設」項目下，有流域大治理、交通大順暢、都市大更新、社宅大推進、環境大減碳；在「大發展」的項目下，則有觀光大加值、產業大繁榮、青年大補帖、教育大投資、新創大基地；在「大溫暖」之下，有社福大貼心、治安大放心、運動大健康、效能大提升、動保大進步；在「大平台」之下，則是有國際大交流、創意大解放、文化大復興、族群大和諧、轉型大正義。