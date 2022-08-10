新北幼兒「第2劑莫德納」明開放預約！「2大商場」設接種站提供專診

▲新北幼兒「第2劑莫德納」明開放預約，2接種站提供專診服務。

記者趙于婷／台北報導

新北市衛生局今宣布6個月-5歲幼兒第2劑莫德納疫苗將在明天上午9點開放預約，在8/18開打，提供接種地點包括212家醫療院所、29家衛生所，另外，中和Global Mall和林口MITSUI OUTLET PARK也設接種站，開設專診提供接種。預約請至「新北COVID-19疫苗接種預約系統」。

針對幼兒施打疫苗疫苗，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長今羅一鈞表示，目前兒童重症156例中，有137例沒有接種疫苗，其中以MIS-C佔最大宗重症項目，總共有88例，其中也有73例沒有打過疫苗。他強調，這波兒童重症疫情主要侵襲未接種疫苗的小朋友為主，因此還是要呼籲家長利用這段疫情較平穩期間，帶小孩去接種疫苗。

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另外，新北市13處社區篩檢站自8/11停止服務，民眾有確診判定及看診給藥需求，可透過18家採檢醫院或衛生局指定視訊診療機構，需自付掛號費及健保部分負擔，但如符合公費COVID-19檢驗條件，仍可至18家採檢醫院進行PCR採檢。

新北18家醫院包括新北市立聯合醫院、亞東紀念醫院、板橋中興醫院、輔仁大學附設醫院、新泰醫院、部立臺北醫院、部立樂生療養院、樹林仁愛醫院、耕莘醫院（含安康分院）、恩主公醫院、台北慈濟醫院、淡水馬偕紀念醫院、台大金山分院、汐止國泰綜合醫院、瑞芳礦工、部立雙和醫院、永和耕莘醫院、新北市立土城醫院。