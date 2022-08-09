台鐵「票價調整」時間點出爐！公司化喬不攏　中秋節恐又沒火車搭

▲交通部規劃台鐵將於2024年完成公司化改革。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

交通部台鐵局昨日宣布中秋連假疏運期間共加開122班車，11日凌晨0時起開放購票，與此同時台鐵企業工會不滿公司化子法規劃，揚言中秋節當日不加班，司機員將全面罷工，屆時可能重演五一勞動節停駛局面。交通部長王國材表示，不排除等公司化後調整票價，並有機會大幅加薪。

中秋連假即將到來，交通部台鐵局因應旅運需求，將自9月8日起至12日全線加開122班次列車，加開班次車票將於8月11日0時起開放購票。東線實名制列車班次車票則於8月12日0時起開賣。

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▲台鐵中秋疏運期間加開122班車。（圖／記者李毓康攝）

不過針對台鐵公司化議題，台鐵企業工會仍與台鐵局意見不合，工會揚言，將於中秋節再度發起「不加班」的罷工行動，目標1500名司機員都不出勤，讓台鐵一班車都開不出去，重演五一勞動節停駛局面。

王國材今日表示，目前正與台鐵工會談到職工福利金、加薪等問題，由於交通部主管的國營事業第一次的職工福利金都是10億，但工會要求更多，希望雙方能取得平衡點。

加薪方面，目前已針對3萬元以下同仁加薪，他表示，國營事業不該存在低薪問題，但現在若要大幅加薪，對公司營運會造成很大負擔，未來等到公司化完成、台鐵營運狀況良好有賺錢時，再來考慮大幅調薪，屆時也不排除調整票價。

▲王國材今日出席「2022飛航安全管理高峰論壇」。（圖／民航局）