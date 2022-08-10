曾槓上大陸新冠神藥「連花清瘟」！丁香醫生、丁香園等帳號被禁言

▲丁香醫生、丁香園等系列帳號被禁言。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸互聯網醫療頭部企業丁香園集團旗下醫學科普微博，包括「丁香園、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」4個官方微博均顯示被禁言。頁面顯示「因違反相關法律法規，用戶處於禁言狀態」，微信公眾號平台帳號昨（9）日也未發布新內容。

截至10日發稿，微博帳號「丁香醫生」粉絲數量為598.1萬，微博帳號「丁香園」粉絲數量為217.3萬，粉絲數最少的是「丁香媽媽」，為11.4萬。

「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」三個帳號最新一次發微博均在8月6日，「丁香園」最新一次微博於5日發佈。

在微信公眾平台，「丁香園」、「丁香醫生」、「丁香媽媽」、「丁香生活研究所」四個帳號9日均未推送消息。此前，這些帳號每天都會向用戶進行醫療健康內容推送。

丁香園集團創始人兼董事長李天天此前在接受陸媒採訪時，提到了丁香園的定位是一家健康領域的專業產品和優質服務的提供商，「完成了從原來單純的公眾號到產品、服務、內容綜合提供商的轉型。」

此前，「丁香醫生」曾發文指出，不應向健康的群眾發放連花清瘟，因為它不能預防新冠肺炎，且可能有副作用。

據悉，嶺藥業研發的連花清瘟，被大陸官方推薦為新冠肺炎用藥。上海疫情爆發後，3月底、4月初以嶺藥業先後透過中國紅十字會捐贈總價值6000萬元人民幣（約新台幣2.7億元）的連花清瘟給上海。