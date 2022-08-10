超商大夜店員被嗆「表情難看」　真相1秒讓大媽閉嘴

記者黃翊婷／綜合報導

一名超商大夜班店員在臉書PO文抱怨，凌晨3點45分左右有一名阿姨進到店內買了一份微波鮮食，他詢問需不需要加熱，就被嗆「要微波啊，不然你要我怎麼吃啊」，接著又被要求去找包裹，過程中對方一直嫌棄他態度差，還說「你的表情有必要這麼難看嗎」，讓他超級傻眼，「所謂的表情難看，是因為正在撐著眼皮抵抗睡意，導致我的眼神看起來比較凶狠」。

▲原PO被客人抱怨「表情難看」。（示意圖／記者李毓康攝，與本文當事人無關）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，7日凌晨3點45分有一名阿姨進到店裡，買了一份微波鮮食，因為不是每一位客人都需要微波加熱，他照慣例詢問是否需要微波，對方竟然回嗆，「要微波啊，不然你要我怎麼吃啊？真的是」，當下雖然有點不高興，但他沒有表現出來。

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原PO說，餐點微波到一半，阿姨突然詢問有沒有她的包裹，於是按照流程問了手機末3碼，接著就去找包裹，沒想到對方突然又脫口說出一句，「你們這家店的店員態度都這麼差的嗎？」他當時已經感到很不爽，但還是忍著沒有回嗆，只是反問一句，「妳說我態度不好，請妳具體說明一下哪裡態度不好？」問了3次對方才說，「你的表情有必要這麼難看嗎？」

原PO無奈地說，戴著口罩把臉都遮住一半，竟然還被客人「腦補」表情好看還是難看，真的很傻眼，「結果所謂的表情難看，是因為正在撐著眼皮抵抗睡意，導致我的眼神看起來比較凶狠，所以我跟她說，『我只是有點想睡覺，所以看起來才會比較凶』，她的回答居然是『那你可以先說啊』，我回應，『難道有人一進來我就要先跟他們說，不好意思，我現在很想睡覺，所以表情看起來會很臭、眼神會很凶嗎？』」

原PO提到，雙方吵到這裡，阿姨大概也不知道要回答什麼了，於是叫他趕快結帳，拿了東西就離開，「真的覺得這家店的態度很差，前方100公尺處還有2家超商，可以考慮去那2家，覺得態度差還可以一直來，是犯賤嗎？」

文章公開之後，大多數網友都留言力挺原PO，「真的是辛苦了」、「我也有遇到有透視眼跟腦補技能的奧客，他X的口罩戴成這樣，還跟我主管說我態度差、臉很臭」、「真的，每次問要不要微波的時候，就會有很多阿伯、阿姨客人擺出『啊不然要怎麼吃』的態度」、「被回幹話真的會很怒啊」。