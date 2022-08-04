他買早餐驚見愛車變「命案現場」　爆笑真相曝光！

記者黃翊婷／綜合報導

一大早就看到「命案現場」！一名網友今日（4日）一早在臉書PO出2張照片，半開玩笑表示，買完早餐還以為車子遭人丟檳榔渣，後來發現凶手是鳥群，「這是集體胃出血，還是痔瘡破了？」

▲原PO的車子被留下奇怪的紅褐色痕跡。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社，下同）

原PO在臉書「爆怨公社」的文章中提到，一大早出門買早餐，買完就看到白色車子的車身被噴了至少6塊奇怪的紅褐色痕跡，一開始還以為是遭人丟檳榔渣，仔細一看才發現是來自鳥群的「攻擊」，「我招鳥惹鳥了嗎？這是集體胃出血，還是痔瘡破了？」

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▲原PO確定這是來自鳥群的「攻擊」。

文章公開之後吸引許多網友留言熱議，大家紛紛開玩笑道，「鳥吃火龍果」、「哥你是不是有得罪人」、「哇靠，血便」、「看這狀況，應該是整串葡萄（痔瘡）破了」、「天選之人」、「還以為有命案」、「鳥是吃到瀉藥吧」、「鳥的月經」、「你這是什麼屎運」、「快點去洗車，不然你會榮獲一台新顏色的車」。

還有一名網友推測，原PO車子上的鳥大便可能是夜鷹造成的，「我家頂樓很多這種大便，我猜可能2隻而已，因為夜鷹很會吃也很會大便，牠們的大便都很大坨。」

▼夜鷹經常在晚上鳴叫。