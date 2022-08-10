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幫人夫顧孩時薪800元　竟聽房間傳「拍手聲」！妹子嚇：不是他老婆

▲▼租屋,買房,套房,雅房,房客,鑰匙,開門。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲她聽見男主人房間傳出拍手聲。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者施怡妏／綜合報導

一名女網友表示，在打工平台「小雞上工」找到一份陪玩照顧的工作，在家中是老大的她，照顧小孩有一套自己的方法，而且對方開出500-800元的高時薪，讓她很心動，之後也順利應徵上，然而，某天上班的時候，卻聽見男主人的房間傳出「啪啪聲」，而且對象還不是女主人，給了她難忘的打工經驗。

原PO在Dcard上發文，爸媽平時都要上班，身為老大的她，扛下照顧弟弟妹妹的重責大任，不管是哄小孩、講故事或是陪玩她都得心應手。最近她打算找一份打工賺取生活費，剛好看到「陪玩照顧」的工作，每天9小時，照顧國小生，只要不吵到爸爸工作，不要一直玩手機即可，時薪高達800元。

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她透露，雇主的家庭是雙薪家庭，男主人在家上班，女主人則在外工作，照顧過程很輕鬆，不要吵鬧不要受傷就好，而男主人幾乎都待在房間裡。某次上班時，意外聽到男主人的房間有「拍手聲」，一聽嚇一跳，原來是在為愛鼓掌，「而且還不是他老婆，因為我下班的時候，媽媽才剛回來」。

貼文一出，掀起網友討論，「這是甚麼神展開」、「我支持揭發再收封口費，賺翻」、「這故事也太好笑了吧，看來原PO跟小孩很有緣」、「如果要講正經的話，不要告知比較好，對於雇主家的事，除了跟工作有相關以外，其他通通都要當作沒看見沒聽見」、「會不會其實媽媽知道」、「小雞上工上面的打工，每次都刷新我的認知」。

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