夜市烤玉米3支110元被嗆黑店　老饕見實品照驚呆：俗到靠北

記者黃翊婷／綜合報導

一名網友今日（10日）在臉書PO文表示，在台中五權夜市逛街時，看到一名客人對著賣烤玉米的店家大喊，「賣這麼貴！黑店！是誰要跟你們買啦！」他好奇一看，3支竟然只要110元，根本佛心價，於是馬上買了3支來吃，「吃米不知米價，到底怎樣才算便宜？」

▲原PO看到價目表馬上買了3支烤玉米。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

原PO在臉書「爆廢公社公開版」的文章中提到，在五權夜市看到一名排隊買烤玉米的客人，突然對著店家大聲喊道，「賣這麼貴！黑店！是誰要跟你們買啦！」接著就氣沖沖地走掉，當下還以為真的是店家賣太貴，好奇一看卻發現，價目表上明明寫著「1支40元，3支110元」，根本就是佛心價。

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原PO說，看到價格之後，馬上就排隊買了3支烤玉米來吃，畢竟現在大多數攤販烤玉米1支都80元起跳，他還買過一支120元的，彷彿只要把玉米放上烤爐，價格就會漲3倍，實在不知道那位嗆聲的客人到底為什麼會嫌貴，「吃米不知米價，到底怎樣才算便宜？」

文章公開之後，其他網友也紛紛留言表示老闆真的佛心，「俗（便宜）到靠北」、「太佛了吧」、「可能他家種玉米，才會覺得貴」、「我吃過士林夜市一支180元的」、「中壢水煮玉米一支40，烤玉米基本110元起跳」、「之前去花蓮的夜市，秤重的1支平均120元起跳」、「前幾天聽朋友說寧X夜市烤玉米一支200多元」。

不過，也有部分網友認為，價格高低還要看玉米的品種而定。也有內行人解釋，烤玉米如果是從生的開始烤，通常價格最貴，「煮熟才烤的會便宜一點，煮熟後刷醬烤一下的最便宜」。