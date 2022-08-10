1句話洩漏「柬國詐騙」行情！豬仔賣到泰國值200萬　原因曝光

▲刑事局、航警局與檢察官破獲李振豪等人為首的人口販運集團，誘騙國人赴柬，已有被告遭收押。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙集團以高薪誘拐台灣年輕人赴柬埔寨的歪風盛行，但不少台灣年輕人前往應徵落入人口販運集團之手，被迫從事詐騙工作，不從者被囚禁、毆打，甚至性侵，更離譜的是，檢警在最近破獲的案件中，發現竟有人遭詐團以招募海外勞工為名，抵達後卻遭摘器官販賣，案件正由檢警積極偵辦中。

依據檢警掌握的資料，台灣人口販子除了誘騙年輕人至柬埔寨從事詐騙工作，遇有特殊需求，也會以招募赴泰國等地打工為由，物色身強體壯的台灣人出國販賣器官，至於是當事人自願賣器官還是被強摘？仍有待檢警調查。

▲刑事局日前在桃園機場苦勸6名要赴柬打工賺高薪的年輕台灣人取消行程。

更誇張的是，不僅有人被性侵，檢警在偵辦過程中，還發現賣器官的離譜陷阱。「介紹一個2.2萬美元、特別案子新台幣200萬元」，檢警在人口販子的聯絡訊息中發現有上述訊息，進一步清查發現，2.2萬美元（約新台幣66萬元）是指介紹一個台灣人赴柬埔寨從事詐騙的佣金，特別案子是指人體器官販賣，受害人被騙至醫療水準較高的泰國，成功一案的佣金200萬元，可能已有至少2名台灣人遇害，至今下落不明。

一名剛從柬埔寨歷劫歸來的K姓男子向本刊證實，他赴柬埔寨應徵線上博奕客服，到當地後卻要做詐騙，不做就要賠50萬元，他雖然沒有被毆打，但看到警衛都有配槍，當時真的很怕會客死異鄉。

▲刑事局破獲仲介台灣人赴柬埔寨工作的人口販運集團，查扣電腦及本票等證物。

據知情人士指出，誘騙台灣人赴柬埔寨的集團，全都透過臉書、IG等管道招募，打出到海外飯店、賭場工作，月薪6萬元不含獎金，不僅薪水高還享免費機票及住宿等好福利，不少年輕人趨之若鶩，通過線上面試後交出護照，即有行政人員負責安排辦簽證、住宿及專人專車送機等，還會替沒出國經驗者代辦護照，服務一條龍，讓這些年輕人倍感尊榮，一步步踏入圈套，只要飛機有飛，就有台灣人赴柬。

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