　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

1句話洩漏「柬國詐騙」行情！豬仔賣到泰國值200萬　原因曝光

刑事局、航警局與檢察官破獲李振豪等人為首的人口販運集團，誘騙國人赴柬，已有被告遭收押。（刑事局提供）

▲刑事局、航警局與檢察官破獲李振豪等人為首的人口販運集團，誘騙國人赴柬，已有被告遭收押。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

詐騙集團以高薪誘拐台灣年輕人赴柬埔寨的歪風盛行，但不少台灣年輕人前往應徵落入人口販運集團之手，被迫從事詐騙工作，不從者被囚禁、毆打，甚至性侵，更離譜的是，檢警在最近破獲的案件中，發現竟有人遭詐團以招募海外勞工為名，抵達後卻遭摘器官販賣，案件正由檢警積極偵辦中。

依據檢警掌握的資料，台灣人口販子除了誘騙年輕人至柬埔寨從事詐騙工作，遇有特殊需求，也會以招募赴泰國等地打工為由，物色身強體壯的台灣人出國販賣器官，至於是當事人自願賣器官還是被強摘？仍有待檢警調查。

刑事局日前在桃園機場苦勸6名要赴柬打工賺高薪的年輕台灣人取消行程。（刑事局提供）

▲刑事局日前在桃園機場苦勸6名要赴柬打工賺高薪的年輕台灣人取消行程。

更誇張的是，不僅有人被性侵，檢警在偵辦過程中，還發現賣器官的離譜陷阱。「介紹一個2.2萬美元、特別案子新台幣200萬元」，檢警在人口販子的聯絡訊息中發現有上述訊息，進一步清查發現，2.2萬美元（約新台幣66萬元）是指介紹一個台灣人赴柬埔寨從事詐騙的佣金，特別案子是指人體器官販賣，受害人被騙至醫療水準較高的泰國，成功一案的佣金200萬元，可能已有至少2名台灣人遇害，至今下落不明。

一名剛從柬埔寨歷劫歸來的K姓男子向本刊證實，他赴柬埔寨應徵線上博奕客服，到當地後卻要做詐騙，不做就要賠50萬元，他雖然沒有被毆打，但看到警衛都有配槍，當時真的很怕會客死異鄉。

刑事局破獲仲介台灣人赴柬埔寨工作的人口販運集團，查扣電腦及本票等證物。（刑事局提供）

▲刑事局破獲仲介台灣人赴柬埔寨工作的人口販運集團，查扣電腦及本票等證物。

據知情人士指出，誘騙台灣人赴柬埔寨的集團，全都透過臉書、IG等管道招募，打出到海外飯店、賭場工作，月薪6萬元不含獎金，不僅薪水高還享免費機票及住宿等好福利，不少年輕人趨之若鶩，通過線上面試後交出護照，即有行政人員負責安排辦簽證、住宿及專人專車送機等，還會替沒出國經驗者代辦護照，服務一條龍，讓這些年輕人倍感尊榮，一步步踏入圈套，只要飛機有飛，就有台灣人赴柬。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專

更多鏡週刊報導
【柬國詐騙滾雪球2】酒店經紀改行人蛇　他3個月狂削5千萬
【柬國詐騙滾雪球3】柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了
【柬國詐騙滾雪球】月逾千人赴柬國淘金　驚爆詐團買賣台人如牲畜

 

►台北「茹曦酒店」超優惠！1泊1食才2880元，想當網美必去

ET快訊
林智堅三度缺席審定會為何突改變心意？　他曝戰術目的
快訊／金門民間彈藥公司火警！　離軍方彈藥庫不到100m
快訊／台股跌逾140點失守萬五！　台積電大跌10元
暴雨淹首爾！　西裝男困車頂「浪漫第一視角」發文曝光
雙寶媽問「想生女兒不能高潮嗎？」　名醫2句神回
涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾
木蘭不來1影響！最新衛星照網驚：颱風尾擦過台灣近海
5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

比手畫腳也可以很專業　手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

「特調止咳粉」有詭！高雄男「長新冠」咳不停　一驗下場慘了

快訊／金門民間彈藥工程公司火警！　離軍方彈藥庫不到100m

快訊／高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」　警追查身份

涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾

快訊／抓到了！高雄警連開8槍　賓士男「前後撞甩」落跑13hrs落網

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

1句話洩漏「柬國詐騙」行情！豬仔賣到泰國值200萬　原因曝光

北科大教授涉弊案「勾結業者海撈百萬」　檢大動作搜索30萬交保

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

林智堅喊無辜：我是受害者　聽余正煌喊告氣罵「不厚道」

幼幼台7哥哥姐姐現況曝光！　李岳掰了西瓜…成CEO砸600萬創業

劉在錫「世鎬是嘉賓」惡整昭旻　她打視訊劈頭問：跟我組隊..大問號XD

《獵鑽緝兇》池晟神演技切換雙胞胎　搭許城泰、徐智慧揭弒父之謎

阿公拿剪刀想把破褲變短褲　孫女炸高八度尖叫躲偷襲！

比手畫腳也可以很專業　手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

「特調止咳粉」有詭！高雄男「長新冠」咳不停　一驗下場慘了

快訊／金門民間彈藥工程公司火警！　離軍方彈藥庫不到100m

快訊／高雄前鎮河有女浮屍！年約40多歲「頭部擦傷」　警追查身份

涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾

快訊／抓到了！高雄警連開8槍　賓士男「前後撞甩」落跑13hrs落網

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

1句話洩漏「柬國詐騙」行情！豬仔賣到泰國值200萬　原因曝光

北科大教授涉弊案「勾結業者海撈百萬」　檢大動作搜索30萬交保

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

林智堅律師控台大為幫共軍武嚇轉移焦點　前綠委：笑死

「找出焦慮並解決它！」台大男花2週做1件事　狂吸3千高中生報名

9月颱風發展密集！專家憂「秋颱變數多」較麻煩　共伴效應恐引暴雨

台南河樂廣場超過145萬人次到訪　讚譽有加的消暑散步聖地

比手畫腳也可以很專業　手譯課程讓聽障收容人有愛無礙

基隆主普壇開燈放彩共璀璨　蔡英文見證國定民俗文化典範

「特調止咳粉」有詭！高雄男「長新冠」咳不停　一驗下場慘了

台南中西區傳火警　南警撲滅火源阻火釀災

夜市烤玉米3支110元被嗆黑店　老饕見實品照驚呆：俗到靠北

快訊／金門民間彈藥工程公司火警！　離軍方彈藥庫不到100m

好香！柴柴努力伸手偷摸香腸　執著顧3小時...網：遙遠的距離

社會熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

即／17歲少年被轉賣泰國　身上僅剩100泰銖

老虎蜜蜂嘉義店開幕淹水　第4天被燒光

「柬國詐騙」行情曝光　豬仔賣到泰國值200萬

柬埔寨台人怎救？政府說法挨轟講幹話

正妹刺青師出事了！塗麻醉藥膏出包　判決結果出爐

國立大學教授涉圍標撈百萬　深夜移送畫面曝

抓到了！高雄警連開8槍　落跑賓士男落網

蘆洲女學生3樓墜1樓　雙腿骨折＋脊椎重創

涉詐「5.7億威力彩得主」宮主黑歷史起底　竟曾餵尿治信眾

更多熱門

相關新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

台灣班機飛柬國幾乎班班客滿，且從每週3班增加到8班，根據警政署最新統計，每月逾千人飛柬埔寨，回國的卻不到百人，刑事局及航警局接獲不少家長求救，表示子女以觀光名義赴柬埔寨後，誤信可領月薪6萬元以上的話術。

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

柬埔寨詐騙大本營曝光　台港澳中黑幫全來了

「朋友騙朋友」最可怕！全球反詐騙組織：別去5國家

「朋友騙朋友」最可怕！全球反詐騙組織：別去5國家

「全球反詐騙組織」遭質疑！成員：若假的，死在柬埔寨

「全球反詐騙組織」遭質疑！成員：若假的，死在柬埔寨

作家揭「全球反詐騙組織」12疑點！成員親上火線

作家揭「全球反詐騙組織」12疑點！成員親上火線

關鍵字：

鏡週刊柬埔寨詐騙

讀者迴響

熱門新聞

《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

孫其君「借錢買鑽戒求婚」竟情變　與郭雪芙陷財務糾紛

16歲少年無聊偷騎爸車！撞死路人後悔

台南少年赴柬埔寨　遭囚3個月電擊打破頭

鏡片脫膜他驚「是洗碗精？」　內行搖頭

40歲↑飄老人味原因曝！「這2部位最濃郁」

獨／阿喜放閃無尊：不可能有人對我這麼好

丟丟妹突消失《小姐不熙娣》！

男問：17cm全放進去女友為何痛？　許藍方解答

5.7億威力彩得主曝光！　結果慘遭廟主詐騙3.7億

嚇壞一票網友！　高嘉瑜突po一張照片喊「挺堅到底」

投資客傻眼！　買房後驚見管委會公告：禁買房改套出租

正妹直播賣貨一半胸部走山！畫面網看傻

戀愛時最黏人的3星座！Top 1佔有慾強

台女孩柬埔寨「7天遭侵犯9次驚悚實錄」！

更多

最夯影音

更多
跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄

跑山獸瀑布尋獲台鐵員工遺體　見上百蝴蝶飛舞！搜救全紀錄
相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

相似度40%！台大認定抄襲　林智堅論文「7行幾乎一樣」

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

白車排30分鐘進賣場遇插隊　為阻止他直接衝撞！網：是狠人

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

爸爸要出門「等等回來」　女兒望背影不捨喊：老公～

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

王心凌、王心凌男孩合跳《愛你》　她連《公主小妹》女主名都記得！

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面