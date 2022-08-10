「柬埔寨詐騙」大本營曝！台港澳中黑幫都在這　不做詐騙就被性侵

▲柬埔寨西哈努克港有不少賭場，許多台灣人想去打工，卻被迫加入詐騙集團。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台北地檢署指揮刑事局國際科近2個月來已偵破的多起詐騙出國案件。目前台灣飛往柬埔寨的班機已由每週3班增加到8班，等於每週有數百人飛柬，每月平均約1,000人，但回國卻不到100人，警方聯絡這些人的親屬後發現，有九成與國內家屬失聯，刑事局國際刑警科找到曾前往柬國的台人，發現幾乎沒人拿到當初約定的薪資報酬，其中有三成女子在當地還曾被性侵。

本刊調查，負責招募台灣人赴柬埔寨工作的集團成員，不少原本是從事酒店經紀，因疫情生意差而改做「人力仲介」，有的一開始在出國前會直接向應徵者說，就是要去柬埔寨從事詐騙，有的則說如果不做詐騙，可做線上博奕或是虛擬貨幣投資的客服人員，但月薪比較底，只有4.5萬元底薪，如果做詐騙，底薪7萬元起跳，加上業績獎金月入10萬元輕而易舉。

知情人士也透露，柬埔寨當地最缺的就是會說華語的詐騙集團成員，對於只想做客服的台灣人，在抵達當地後如果不做詐騙，就會被要求賠償1.7萬美元不等的違約金才可以解約，有時還會被動之以情，說：「反正那些人本來就是會被騙，你不做，也會有別人去騙他們。」如果再不從，通常會換來一頓毒打甚至性侵，國人在柬埔寨人生地不熟，求助無門，最後就只能做詐騙。

▲台灣人赴柬埔寨多落腳西哈努克港，那是由中港澳台黑幫控制的網路博奕及詐騙集團大本營。

本刊調查，台灣人被誘騙至柬埔寨後，幾乎全被帶至「西哈努克港（西港）」，那是當地中資最集中的博奕場所聚落，柬埔寨政府5年前在當地發給75家網路遊戲、博奕公司許可證，西港網路遊戲收入每年35億至50億美元之間，其中九成來自網路虛擬賭博場。

知情人士指出，西港除合法的博奕業，也是詐騙集團的大本營，更是中國政要、黑幫資金漂洗的重要管道，吸引來自中國、澳門、香港、台灣等地黑幫及犯罪分子，當地的綁架、販毒、賣淫活動日益猖獗，台灣黑幫為了拓展詐騙生意，與柬埔寨詐騙集團共組策進聯盟，結合當地的中國勢力，招攬華語人才，交給十多個合作黑幫堂口、分會負責，並給予黑幫掮客優渥的仲介費用，向台灣及中國被害人詐騙。

台灣與柬埔寨二國並無邦交，僅在鄰國緬甸、越南設有代表處，我國警方能做的很有限，僅能在機場舉著「出國打工陷阱多，拘禁毆打回不來」的標語，有時雖會出言勸告想要前往柬埔寨工作的年輕人，但也得擔心擋了航空公司的財路而被討厭，處境相當尷尬，儘管苦口婆心，每天還是有台灣人飛往柬埔寨，進而踏入陷阱。

台人被詐團騙赴柬的情況似乎沒有因檢警偵辦腳步趨緩，如今，除了靠檢警加快打擊詐團速度，以收遏止效果，最重要的還是年輕人不要抱持不勞而獲的淘金夢，才不會誤踏陷阱，最後人財兩失。



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