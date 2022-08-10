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《角頭》演員驚傳從事柬埔寨詐騙！　3個月拐82台人削5000萬

人口販運集團以專車接應徵至柬埔寨等外國工作的台灣人至機場，不僅機票免費，還代辦簽證及護照。（刑事局提供）

▲人口販運集團以專車接應徵至柬埔寨等外國工作的台灣人至機場，不僅機票免費，還代辦簽證及護照。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

台灣班機飛柬國幾乎班班客滿，且從每週3班增加到8班，根據警政署最新統計，每月逾千人飛柬埔寨，回國的卻不到百人，刑事局及航警局接獲不少家長求救，表示子女以觀光名義赴柬埔寨後，誤信可領月薪6萬元以上的話術。

檢警日前偵破一起詐騙台灣年輕人赴柬埔寨淘金的不法集團，曾在國片《角頭》擔任臨時演員的竹聯幫東堂東新會要角李振豪，涉嫌與柬埔寨人蛇集團勾結，誘騙有出國淘金夢的男女，一旦到柬埔寨後，即被詐騙集團控制行動，被迫擔任「假交友」「假投資」的機房話務人員，李振豪案經檢察官複訊後依《人口販運防治法》等罪聲請羈押獲准。

國人被誘至柬埔寨打工後，一落地就集中住宿管理，還有帶槍警衛看管。（翻攝自呂秋遠臉書）

▲國人被誘至柬埔寨打工後，一落地就集中住宿管理，還有帶槍警衛看管。

據本刊調查，綽號「小新」的李振豪，原本是竹聯幫天堂成員，後自創東新會，在台北市中山區經營酒店，因疫情影響，生意不好，今年三月見旗下小弟做人口販運，將台灣人誘騙到柬埔寨大賺黑心錢，於是開始加入經營人口販運，短短三個月就騙了82名台灣人到柬國，成功一案即向當地詐騙集團實拿佣金2.2萬美元，3個月共海削5,000萬元不法利益；在此之前，檢警也才剛逮捕以同樣手法誘騙台灣年輕男女出國的不法分子。

以林晉宇及陳思瑋為首的人口販運集團，今年五月遭檢警查出誘騙台灣人出國，加上李振豪3人騙台灣人出國的人數就超過200人，但多數人被騙出國後即失聯。知情人士指出，若以近半年約5,000名台灣人赴柬埔寨來看，扣除一成有回國，加上立委接獲的陳情及外交部等單位收到的家長求助，在柬埔寨遭詐騙集團控制的台灣人至少有2,000人。

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鏡週刊柬埔寨詐騙

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