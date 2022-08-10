醬油公司老董掉1.9萬渾然不知　民眾拾金不昧...全數送回派出所

記者高堂堯／南投報導

南投市高姓老翁日前深夜到台灣銀行領完錢，不慎將一大疊千元鈔票掉落地上，沒有現就離開，回家才發現剛領的現金少了1萬9000元；所幸有熱心民眾撿到後將錢交給警方，員警抽絲剝繭之下終於成功找到失主高翁，隔天即通知他前往警局領回。

▲熱心民眾撿到19張仟元大鈔，中興警方用心尋獲高姓失主。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

中興警分局指出，中興派出所日前受理70歲武姓民眾報案，表示於凌晨在台銀中興新村分行前拾獲仟元紙鈔19張，警員陳弘霖隨即至台銀調閱、過濾監視器畫面，發現一名身穿白色上衣、淺色短褲的老翁，當天0時在台銀大門階梯前掉落一疊仟元大鈔，透過車型及交叉比對監視器畫面，沒多久就確認車牌號碼，並聯繫到66歲高姓失主，還發現他原來是某知名醬油公司董事長。

▲▼高姓老翁領完錢遺落19張仟元大鈔，被熱心民眾撿到送交警方。（圖／記者高堂堯翻攝）

高翁接到警方通知後大感驚訝，表示當晚到臺灣銀行中興新村分行領完錢準備付貨款，卻未注意到19張仟元鈔掉落地上即離去，回到家才發現，更想不到沒有署名的仟元大鈔竟然能夠失而復得，而且一張都沒少，相當感謝民眾拾金不昧、同時大讚警方為民服務的用心。

中興警分局長洪政崴提醒，民眾出門在外，務必隨時留意自身財物，才能避免貴重物品遺失或遭有心人士竊取，若不幸遺失，也可至派出所尋求警方的協助。