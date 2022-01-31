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社會 社會焦點 保障人權

拾金不昧成「宜」風！好心人補位　被遺落的1萬5物歸原主

記者黃哲民、游芳男／宜蘭報導

宜蘭好心人真多！1名陳姓男子昨（30日）騎機車停等紅燈，後座乘客掏口袋沒注意1個裝有1萬5000元的紅包袋掉落，逕自離開後，下1個停等紅燈的洪姓男子撿起紅包查看，立刻就近送到派出所招領，2位警員到現場細心調閱街道監視畫面，靠車號找到陳男物歸原主，陳男對拾金不昧的洪男與警員積極協助，再三感謝。

▲▼宜蘭陳姓男子騎機車停等紅燈，後座乘客沒注意裝有1萬5000元的紅包袋從口袋掉出。（圖／記者游芳男翻攝）

▲宜蘭陳姓男子騎機車停等紅燈，後座乘客沒注意裝有1萬5000元的紅包袋從口袋掉出。（圖／記者游芳男翻攝）

洪男昨天下午3時許騎機車在宜蘭市東港路與191縣道岔路口停等紅燈，發現停等區地上有個紅包袋，撿起一看，裡面赫然裝有1萬5000元現鈔，洪男立刻就近送到轄區宜蘭警分局延平派出所招領。

警員蕭子堯、廖高亨受理後，2人專程跑一趟洪男拾獲現場查訪，細心調閱周邊街道監視畫面，果然看到1輛雙載機車停等紅燈時，後座乘客掏衣服口袋，沒注意到紅包袋掉出來就離開。

2位警員根據車號通知車主陳姓男子，陳男還搞不清楚錢掉在什麼地方，得知已被人拾金不昧送到派出所、喜出望外，趕緊來認領，再三感謝洪男的善舉與警員積極協助。

宜蘭昨晚另有1位楊姓男子，騎機車沒注意整袋4萬1000元薪水掉出來，幸好熱心路人與店家幫忙撿齊，交給宜蘭分局民族派出所物歸原主，2起失金案都以喜劇收場，不過警方仍提醒民眾務必保管好隨身財物與貴重物品，年節期間更注意財不露白。

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