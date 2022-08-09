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優於全國！新北市63%長者擁有20顆以上牙齒

▲新北衛生局: 65歲以上有20顆以上牙齒的比率達63%。（圖／新北市衛生局提供）

▲新北市對於需要假牙的中低收入戶有給予補助。（圖／新北市衛生局提供）

地方中心／綜合報導

針對新北市長參選人林佳龍提出「65歲以上免費裝假牙」政見，新北市衛生局長陳潤秋表示，新北長者真正完全沒有牙齒的比率非常低，只有0.5%-3.3%，絕大部分的長輩都是有牙齒的，65歲以上有20顆以上牙齒的比率有63%，優於全國，幫助長輩照顧好真牙才是好的政策，對於需要假牙的中低收入戶，新北市一直都有給予補助。

陳潤秋強調，照護長者口腔健康重點在於「保住真牙」、「補助弱勢」！長者有正確口腔清潔和健康牙周，「真牙才能留得的住、假牙才能裝的穩！」，也才是符合國際潮流的最實際做法！

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陳潤秋呼籲參選人提出政見要用心、要專業、更要對長者健康負責，補助不能隨便喊價，這些都是納稅義務人的錢，一定要用在刀口上，擴大假牙補助費用經費勢必大幅增加，「老人假牙擴大補助費用四年支出絕不是候選人聲稱的20億元」，依行政院主計總處決議，屆時新北除了撥出20億元預算，還會被扣減20億元中央補助款，一共要負擔的預算是40億元，請參選人多用心做功課，為市民精打細算，不要隨便亂開選舉支票撒錢！

另外，新北市議員、新北市議會國民黨團副書記長江怡臻則質疑，林佳龍參選新北提出的假牙補助，事實上在其台中市長任內，該政策曾遭民代質詢砲轟門檻太高，全口只剩12顆牙導致營養不足的台中長者，竟面臨可能須拔2顆才能領補助的困窘。江怡臻強調，請林佳龍不要只會畫大餅，也不要再情緒性發言，參選新北講成台北，沒有牙怎麼塗氟，講成沒有假牙怎麼塗氟，請認真嚴肅地做好民進黨新北市長參選人的角色。

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