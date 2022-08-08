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劉建國爭取到1300萬經費　改善雲林集排水溝老問題

▲▼民進黨立委劉建國8日於林內鄉雲67線與烏塗子大排路口召開施工說明會。（圖／劉建國辦公室提供）

▲民進黨立委劉建國8日於林內鄉雲67線與烏塗子大排路口召開施工說明會。（圖／劉建國辦公室提供）

記者陶本和／台北報導

民進黨立委劉建國8日於林內鄉雲67線與烏塗子大排路口召開施工說明會時表示，烏塗子大排很長，若從雲67線下游算起，總經費可能達7000多萬，不過因為烏塗子大排不是中央管轄河川，因此無法爭取前瞻經費，但總是要一段一段來做，因此他爭取到1300多萬的改善經費，先盡早改善集排水溝老舊的問題。

農田水利署副署長林國華表示，在劉建國積極關切，以及農委會主委陳吉仲交代下，雲林縣今年會勘25條給排水道改善工程需盡快核定施工，因此在預算通過後，也要求工作站的站長、股長加速來辦理，而烏塗子大排改善工程已經開始準備開工，後續24條給排水道改善也會陸續辦理開工說明會，工程期間所造成的不便之處也請當地民眾多多包涵和配合。

林內鄉長張維崢則說，過去烏塗子大排歷經數十年都沒辦法爭取到預算，這次好不容易爭取到預算，這只是起點而已，未來仍然會持續爭取預算，改善整個烏塗大排的排水，讓當地民眾和農作都可以有更便捷的道路使用。

劉建國說，今年度有去會勘的雲林各鄉鎮的排水溝共計25條，之後將如期召開施工設計說明會，相關期程都也都會跟所有鄉親說清楚，讓大家共同監督施工過程，盡早改善排水溝老舊的問題。

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