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撤林智堅學位「維護百年校譽」　管中閔：請社會尊重台大專業判斷

▲▼林智堅論文抄襲審查，台大校長管中閔出面說明。（圖／ETtoday直播）

▲林智堅論文判定抄襲，管中閔說出重話，指論文抄襲傷害百年校譽。（圖／ETtoday直播）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，今（9日）天上午台大宣布，林智堅抄襲余正煌碩士論文且情節嚴重，撤銷林生碩士學位。台大校長管中閔指出，這次事件對學校名譽傷害甚鉅，也帶給台大很大警惕。管中閔下午也在臉書貼文，請社會大眾信任台大處理學術事務的能力，尊重台大的專業判斷。

林智堅爆發碩士論文抄襲爭議，台大受理檢舉後組成學術倫理審定委員會，今天上午由台大主秘王根樹、台大教務長丁詩同、台大社科院長蘇宏達、也是這次審查委員會召集人，共同召開記者會說明審定結果，台大認定余正煌論文並無抄襲情形，而是林智堅抄襲余生的碩士論文，且情節嚴重，撤銷林生碩士學位，並經教務處核定。

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管中閔指出，最近台大碩士畢業生論文涉及抄襲一事，引起社會廣泛的關注與議論，此事被舉發後，他曾明確表示台大對此事的態度，學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，台大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。

管中閔強調，這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害。對於學生論文涉及抄襲時該如何處理，台大早有規定；學校在接獲檢舉後即按照相關規定啟動調查，並無任何遲延。

管中閔說，他要特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作。他也要再次強調，台大深信沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以台大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。

管中閔臉書貼文全文：

最近本校碩士畢業生論文涉及抄襲一事，引起社會廣泛的關注與議論。此事被舉發後，我曾明確表示臺大對此事的態度：學術倫理與誠信是學術研究的基本要求，臺大一定堅持此一標準，不會含糊以對；學校一旦調查完畢，也會對外公布，以昭大信。這就是今天記者會的目的。

這次的論文涉及抄襲事件對學校名譽傷害甚鉅，而外界許多捕風捉影的臆測和情緒性的攻擊，對學校名譽又造成另一種傷害。臺大對學生論文涉及抄襲時的處理方式，早有規定；學校在接獲檢舉後即按相關規定組成審定委員會加以調查，並無任何遲延。我要特別感謝審定委員們能在不受外界影響下，投入大量時間和心力，依照嚴格的學術標準，完成了調查與審定的工作。我也要再次強調，臺大深信：沒有學術倫理與誠信，就沒有學術名譽，所以臺大一定堅持學術倫理與誠信的標準，以維護近百年的學術名譽。請社會大眾信任臺大處理學術事務的能力，也尊重臺大的專業判斷。

學術倫理的維護，必須仰賴學者（包括老師和學生）的自覺和自主判斷。這次事件帶給我們很大的警惕；在未來，臺大會加強對學術倫理規範的宣導和教育，避免再發生違反學術倫理的事情，傷害臺大的名譽。所有臺大師生也將更加努力，堅守誠信，追求真理，不會讓社會失望。

未來的臺大一定會是一個更好的臺大。

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