「一屍五命」恐成真？　網湧高嘉瑜臉書：拜見仙姑

▲立委高嘉瑜 。（圖／記者屠惠剛攝）

記者張鈜閔／綜合報導

林智堅論文遭台大認定抄襲，引發喧然大波！立委高嘉瑜先前評論論文案恐釀北北基桃竹選情「一屍五命」被罵爆，今臉書湧入不少網友朝聖「妳慘了，又提早講實話」。

台大今公佈民進黨桃園市長參選人林智堅論文爭議的審定結果，認定屬於抄襲，且情節嚴重，建議撤銷碩士學位，並經教務處核定，引發熱烈討論，同黨立委高嘉瑜上個月曾在政論節目直言，論文案和新竹棒球場爭議，恐釀年底北北基桃竹選情「一屍五命」，當時被同黨人士罵爆，甚至還有不少綠營支持者要她退出民進黨，但如今看來預言恐將一語成讖。

高嘉瑜今在臉書談到內湖交通問題，呼籲中央以及地方應積極合作，不過底下留言卻瘋狂歪樓，網友紛紛留言朝聖「如果一屍五命的預言成真，以後我要叫妳仙姑。跟扶龍王一起封神！」、「仙姑神預言，一屍五命，前來朝拜嘉瑜」、「我現在比較關心到底一屍幾命？」、「先知總是寂寞的。」、「完了完了完了，真的要一屍5命了...」、「妳慘了，又提早講實話」、「高嘉瑜真是民進黨的良心，一屍五命的諫言，黨又不聽」。

▲▼網友湧入高嘉瑜臉書「朝聖仙姑」 。（圖／攝自高嘉瑜臉書）

《ETtoday新聞雲》報導「昔預言林智堅恐釀一屍五命 高嘉瑜緩頰：能力比學歷重要、誠信也重要」，針對「一屍五命」的言論，高嘉瑜今日低調許多，她9日下午出席陳時中內科後援會成立大會時表示，「鄭運鵬委員應該可以好好地回應這件事情，我想黨中央應該也會有智慧處理這件事情。」、「我覺得無論如何就是誠實面對，就是最好上策。」

高嘉瑜上個月在節目《新聞面對面》表示，從論文到新竹棒球場爭議，民進黨最擔心的是北北基桃竹選情是否會因此「一屍五命」。她形容，此情況近似於電影《屍速列車》，「列車長在前面，我們這些乘客坐在後面，都知道快要撞牆了，想要去拉手煞車，只要拉了就可以停止撞牆，可是列車長站在那裡一動也不動，我們也不知道該不該去拉手煞車」，言論一出，不少黨內同志例如鄭運鵬、王浩宇、趙天麟都跳出來批評她。

▲民進黨桃園市長參選人林智堅論文被台大認定抄襲。（圖／記者湯興漢攝）