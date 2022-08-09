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再控新竹市府「5人幫」亂政　張善政：林智堅應該交代清楚

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天展開「13區深耕行腳」，對於林智堅5人幫亂象問題，張善政表示，林在新竹市執政期間，包括球場問題與工程問題，應該有很多事情都要交代清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天展開「13區深耕行腳」，對於林智堅5人幫亂象問題，張善政表示，林在新竹市執政期間，包括球場問題與工程問題，應該有很多事情都要交代清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

國民黨桃園市長參選人張善政今（9）日展開「13區深耕行腳」，對於傳出林智堅在新竹執政期間5人幫亂象問題，張善政表示，林智堅在新竹市執政期間，不管是球場或是其他工程案子，「應該要有很多事情把它交代清楚，讓我們的選民能夠了解」。

張善政今天展開「13區深耕行腳」行程，首站選在楊梅區傳統市場向攤販與菜籃族拜票，由國民黨不分區立委張育美、市議員周玉琴與涂權吉等人陪同，在傳統市場進行拜票。

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天展開「13區深耕行腳」，對於林智堅球場與工程問題，張善政指出，林在執政期間，包括球場與工程問題，很多事情都要交代清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲國民黨桃園市長參選人張善政今天展開「13區深耕行腳」，他強調林智堅執政期間，包括球場與工程問題，很多事情都要交代清楚。（圖／記者沈繼昌翻攝）

針對林智堅日前傳出在新竹市執政期間有所謂5人幫亂象等問題，張善政指出：「我覺得林智堅在新竹執政的期間，應該要有很多事情把它交代清楚，讓我們的選民能夠了解。」

至於今天林智堅在台北市找建築師澄清工程標案，抨擊國民黨惡意抹黑，新竹市府強調已委請律師採取法律動作，張善政則強調：「不管什麼樣的事情，球場也好，或其他的工程案子，都是要講清楚，才能讓選民清楚了解。」

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