日本參與環太軍演　岸信夫：自衛隊首度實施「存亡危機事態」演訓

▲日本防衛大臣岸信夫（Kishi Nobuo）。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

由美國海軍主導、全球最大規模的環太平洋軍演，在今年6月29日至8月4日舉行，而日本防衛大臣岸信夫8日透露，日本自衛隊參加演習時，首度進行了日本安全保障相關法所記載的「存亡危機事態」的演訓，但未具體透露演練內容。外界推測，岸信夫公布此消息的目的，應是為了對中國展現威懾力。

根據《共同社》報導，岸信夫8日在記者會中表示，日本海上自衛隊在7月29日到8月3日期間參加環太平洋軍演時，首度假想安全保障相關法所記載的「存亡危機事態」進行訓練。儘管岸信夫並未說明詳細訓練內容，但日媒認為，岸信夫公布此消息的目的，應是為了對中國展現威懾力。

日本國會2015年通過安全保障相關法的立法，「存亡危機事態」是指與日本關係密切的他國遭到武力攻擊，進而形成「威脅日本國家存亡、明顯從根本顛覆國民生命與權利的危險狀態」，若符合沒其他適當手段等的「武力行使的三大條件」的話，日本自衛隊可行使有限度的集體自衛權。

岸信夫說，自衛隊至今都基於安全保障相關法，完成各項任務，將持續參加這類的演訓，有效運用相關法令，為因應各種事態做好萬全的準備。

本次的環太平洋軍演（RIMPAC）於6月29日至8月4日舉行，共有日本、澳洲、印度等共26國參與；日本這次派出了海上自衛隊的準航空母艦「出雲號」護衛艦及「高波號」護衛艦，陸上自衛隊也同時參與。

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