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拒捕畫面曝！男砍死伯母與警對峙大吼「不可能」　慘被流彈打中

記者林悅、林冠吟／台南報導

台南善化8日上午驚傳逆倫血案！一名49歲胡姓男子持刀砍死73歲伯母，警方獲報到場後發現伯母倒臥血泊中已無生命跡象，除緊急將人送醫外，也立即將兇嫌胡男逮捕歸案，不料胡男竟一度拒捕，更作勢攻擊警方，員警當即對空鳴槍後，再朝地開2槍警告胡男，不過子彈反彈擊中胡的大腿，警方見狀也立即衝上前將人逮捕。而胡男拒捕和員警對峙的畫面也曝光了！

▲▼台南男子逆倫砍死伯母，還持刀與警方對峙，最後警方朝地面開2槍，胡男因此被跳彈擊中。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南男子砍死伯母，還持刀與警方對峙拒捕，最後警方朝地面開2槍，胡男因此被跳彈擊中。（圖／記者林悅翻攝）

從警方的密錄器畫面中可以看見，胡男持刀砍死伯母後，見警方持槍上前更一度拒捕還持刀朝警方步步逼近。員警見狀也立即對空鳴槍，要求胡男把刀放下，未料胡男不但拒絕把刀放下，還繼續持刀逐步朝警方逼近，更對員警大吼「不可能！」，迫使員警再朝地面連開2槍，其中一槍因跳彈擊中胡男大腿，一旁的員警見狀，抓準時機朝胡男撲過去，將胡制伏在地。

警方指出，當時立即封鎖現場圍捕49歲胡男，但他一度拒捕，甚至還持刀作勢攻擊，警方隨即對空鳴槍，接著再朝胡男腳邊射擊2槍，胡男最後因為腳部遭跳彈擊傷才就範。警方事後將胡嫌戒護送醫，全案目前正由善化警方調查，並報請台南地檢署檢察官指揮偵辦。

▲▼台南男子逆倫砍死伯母，還持刀與警方對峙，最後警方朝地面開2槍，胡男因此被跳彈擊中。（圖／記者林悅翻攝）

▲胡男持刀拒捕，警方先對空鳴槍後，要求胡男把刀放下，但胡男竟對警大吼「不可能！」（圖／記者林悅翻攝）

胡男舊家附近住戶表示，胡這幾年都無業在村莊裡四處遊蕩，雖然平時不會刻意騷擾左鄰右舍，但他情緒常常不穩定，大家也擔心胡稍有不滿就發怒暴走，甚至看到車廂裡放有刀子等器械，所以鄰舍都不會特別跟他接觸。

鄰居透露，這裡是胡男的舊家，胡父有在別處另蓋房子，現在不住在這裡，年輕時胡男曾做過磨石子的工作，但聽說曾意外被電擊到後就不做了，之後都是由父母每天拿錢給胡花用，而胡不知道何故曾入獄，前陣子才被關出來。

對於死者林姓老婦，據了解為胡男的伯母，鄰居指出，可能是在對談回話的過程中一言不和，才失控持刀狠心砍殺，造成林婦後頸到下巴被砍出長長裂口，導致失血過多，而林婦平時負責照顧中風的先生，如今發生悲劇，鄰居也嘆息說，不知道林的先生之後該怎麼辦？

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