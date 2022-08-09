喝醉被閨蜜男友吸奶驚醒！這理由讓她傻眼：B跟G會搞錯？

▲日本G奶女優令和鈴，非本文當事人。（圖／翻攝自令和鈴推特）



記者崔子柔／綜合報導

喝醉後總會發生意料之外的狀況，一名女子近日去唱歌時喝到斷片，醒來發現自己在閨蜜家，回想昨晚睡覺時有人在摸、吸她的胸部，「那偷吸我奶的男生不就是她男友？」

原PO在Dcard發文表示，閨蜜說昨晚原PO已經意識不清，又不知道她新家地址，就讓她一起回家睡，閨蜜家有兩房一廳，閨蜜和男友睡一間，她自己一間。

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原PO回想，昨晚感受到有人在摸、吸她的胸部，「我就用力把他推開，那個不知道是誰的男生就跑掉了」，醒來後才發現自己是睡閨蜜家，「那偷吸我奶的男生不就是她男友？」

▲女子遭閨蜜男友吸胸。（圖／翻攝自DCARD）



原PO隨即向閨蜜男友詢問，沒想到對方直接道歉，說「那時候喝醉了搞錯人」，讓原PO傻眼，「我閨蜜只有B（罩杯），我有G，大小差這麼多，真的可能搞錯？」並詢問網友是否該將此事告訴閨蜜。

文章曝光後引起熱議，網友紛紛留言表示，「驗證真假閨蜜的時候到了……說和不說都好尷尬喔，尤其不知道妳的閨蜜會有什麼反應」、「不知道妳有沒有留下什麼證據，不然跟閨蜜說的時候，口說無憑」，也有人說，「直接講，閨蜜要坦吸奶仔的話，直接out」、「如果我是你閨蜜，你沒說我會恨妳一輩子」。