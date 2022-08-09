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曹興誠穿防彈衣提「兩個中國論」　黃暐瀚看傻：有他的道理

▲▼曹興誠穿防彈衣上政論節目。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

▲曹興誠穿防彈衣上政論節目。（圖／翻攝自Facebook／黃暐瀚）

記者董美琪／綜合報導

聯電前董事長曹興誠8日穿防彈衣、頭戴防彈鋼盔接受政論節目訪問，除了讓主持人看呆，也趁機說明他對兩岸發展的看法。《暐瀚撞新聞》主持人黃暐瀚則解釋，「曹董事長這麼穿，其實還有他的道理」。

黃暐瀚9日凌晨發文預告，上午將有曹興誠專訪，並PO照表示，「主持電台節目至今，這是第一位穿著『防彈衣』接受我訪問的來賓。」

曹興誠解釋，「大家看到了，就知道我有準備了。所以那些想對我動手的人就會知道，困難度增加了，失敗的機率也提高了，加強自己的防備，就是嚇阻對方行動的最有效方法。」

「說的是自己，也是大陸與台灣」，黃暐瀚說，曹董30億台幣捐作增強國防的預算，說到做到，但不是直接捐給軍方，而是「不公開地」捐給符合他五個目標的對象。

另外曹興誠當年加入新加坡籍，引起關注，他表示當年因和艦案對司法失望，希望司法改革，也批評司法，所以才加入新加坡籍，兩個兒子都是中華民國國籍，大的28歲當過兵，小的22歲即將去當兵，人都在台灣，外界亂傳他們是美國人，都不是事實。

曹興誠說，他從來都不是統派，那年提統一公投，不是真的希望兩岸統一，是想讓大陸對台灣開條件，讓民眾公決，如果條件不滿意，就退回去，再提重提，希望降低兩岸打戰的機率。

至於「九二共識、一中各表」曹興誠認為根本自相矛盾，如果兩岸真是「一中」，那就得有一方消滅另外一方，才會罷休。

曹興誠認為，兩岸就是兩個中國，裴洛西來台就是向世界證明台灣是中華人民共和國管不到的地方，他表示中華民國未來應該朝兩國的方向修憲，反正不管怎麼做，對岸都要打，不如好好準備國防實力，好好發展中華民國。

曹興誠的防彈衣 看到曹興誠董事長，身穿防彈衣、頭戴防彈鋼盔走進電台的時候，我是真的看傻了眼。 主持電台節目至今，這是第一位穿著「防彈衣」接受我訪問的來賓。 曹董事長這麼穿，其實還有他的道理，他說： 「我穿這一身上你的節目，大家看到了...

黃暐瀚發佈於 2022年8月8日 星期一

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