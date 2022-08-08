陸：對台軍演符合國際法　旨在警示肇事分子、懲戒台獨勢力

▲解放軍軍演。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

解放軍連日在台灣周邊進行大規模軍演，引起多國反彈，中國大陸外交部8日表示，中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。

大陸外交部發言人汪文斌提到，美國眾議長裴洛西（Nancy Pelosi）不顧中方堅決反對和反復交涉，在美國政府的縱容和安排下，明目張膽竄訪台灣，「這一倒行逆施、嚴重侵犯中國主權、嚴重干涉中國內政、嚴重違背美方所做的承諾，嚴重危害台海的和平穩定。」

▼大陸外交部發言人汪文斌。



汪文斌強調，「中方的軍事演訓公開、透明、專業，符合國內法、符合國際法、符合國際慣例，旨在向肇事分子發出警示，對「台獨」勢力進行懲戒。」

汪文斌還說，他們將堅定維護中國的主權和領土完整，堅決遏阻美國「以台制華」的圖謀，堅決粉碎台灣當局「倚美謀獨」的幻想，「同時，中方也是在維護國際法和國際關係基本准則，尤其是聯合國憲章中規定的不干涉內政這一最為重要的國際法原則。」

另外，對於中美在裴洛西訪台一事的後續溝通，汪文斌說，對話溝通需要誠意，中方將繼續就佩洛西竄台向美方提出嚴正交涉。

汪文彬還說，敦促美方認真反省，立即糾錯，停止對「台獨」分裂勢力的縱容和支持，停止打「台灣牌」、搞「以台制華」，當前尤其要停止顛倒黑白，倒打一耙，升級事態，擴大危機，以實際行動恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定。