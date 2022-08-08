醫籲捐血！她飄一句「我生前常捐」...全場嚇瘋：現在七月耶

▲血庫告急，醫師呼籲大家踴躍捐血。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者楊晏琳／綜合報導

台南奇美醫院重症加護醫學部醫師陳志金，近來在臉書上呼籲大家踴躍捐血。不過卻有民眾在他貼文底下留言「我生前常捐」，仔細一問才知民眾指的是「生產前」，讓陳志金忍不住大呼「現在還是七月耶！不要嚇人好嗎？」

全台血庫告急，陳志金所屬醫院今舉辦捐血活動，此前他也多次發文呼籲大家獻出熱血。有民眾在他貼文底下留言「我生前常捐」，被追問「是生產前嗎？」才笑回「對唷」。

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此舉不僅嚇到醫師本人，連網友們也紛紛大喊「現在七月耶」、「抖了好大一下，趕快去拜拜」、「我以為七月出現才能留言」、「差一個字差好多」、「看到這時的我感覺害怕極了」。

陳志金也特地截圖發文點名該網友，「你也太搞笑了吧？我剛剛差一點被口水嗆到！」並大呼「生產前VS.生前差很大好嗎？」隨後不忘繼續呼籲大家捲起袖子、踴躍捐血。

▲民眾稱「生前常捐血」嚇到醫師。（圖／翻攝自Facebook／Icu醫生陳志金）

鄰好西醫診所醫師李思賢日前也在個人臉書分享捐血好處。研究指出，定期捐血可降低罹患心血管疾病風險，推測可能原因是捐血會降低血液的黏稠性，減少血栓、梗塞、中風形成。

此外，定期捐血也可降低體內鐵質的沈積。李思賢指出，鐵質沒有自然排除的方式，然而過多鐵質沉積會增加氧化壓力，因此定期的血液流失，如月經、放血等，都對人體有幫助。有個假說也認為，女性有月經週期可定期排出鐵質，這也是為何女性壽命比男性長。

李思賢說明，鐵質沉積比較嚴重的器官是肝臟，因此定期捐血也可幫助肝臟保持健康。也有研究指出，定期捐血可降低脂肪肝及其他肝炎的發生率。

捐血時可能有的副作用有暈針（迷走神經性昏厥）、瘀青、頭暈想吐等。李思賢表示，每次捐血的血量大概佔全身的5~12%，對健康人而言不會有影響，骨髓能輕易再生新血。他也提醒民眾，捐完血當天盡量避免激烈運動以及抬重物。