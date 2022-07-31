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「你有幾個孫子？」　護理師4句話問出古意男有小三

▲▼護士,護理師,急診,病人,急診室。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲護理師。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

記者陳俊宏／綜合報導

專科護理師詢問幾句話，就讓一名阿伯坦承在外面有小三。對此，ICU名醫陳志金直呼，護理師可到調查局上班了，「如果生長在古代的話，應該可以去『慎刑司』當差。」

陳志金近日30日在臉書發文，分享他、專科護理師、病患和病患家屬的對話：

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陳志金：我是陳醫師，我跟你說明一下爸爸的病況，請問你們是XXX的…

A：我是他兒子。

B：我是媳婦。

陳志金：你有幾個兄弟姐妹？

（A愣住，看了看B）

B搶著回答：一個，只有他一個。

（陳志金解說完病情）

陳志金：我覺得阿伯的兒子，說話有所保留，不知道阿伯的家庭成員組成如何？還有沒有遺漏其他關鍵家屬？

專科護理師：沒問題！這個交給我來問，我來問阿伯，他比較古意。

專科護理師：阿伯！你有幾個小孩？

阿伯：一個！

專科護理師：那你有幾個孫子？

阿伯：5、6個！

專科護理師：5個還是6個，你不太確定喔？你兒子生那麼多小孩喔？

阿伯：沒有啦！有些是另外兩個生的啦！

專科護理師：所以，你有三個小孩，另外兩個是小的生的？

▼陳志金說，醫療團隊當中，大家互補合作是很愉快的。（示意圖／翻攝免費圖庫Pixabay）

▲▼醫院,醫生。（圖／翻攝自Pixabay）

陳志金說，阿伯當下微笑點點頭，「我不得不佩服專科護理師的功力，她應該可以到調查局去上班了～竟然想到要問到孫子，這樣阿伯就一時不察，沒有防備。」

陳志金指出，專科護理師如果生長在古代的話，應該可以去「慎刑司」當差，這樣問話就可以不用拷打，「誤～後宮甄嬛傳看太多了。」

陳志金表示，醫院人員其實並不是故意要去打聽人家的家事，因為了解子女人數和家庭關係，是為了在病情說明時，不會遺漏，也是為了治療決策，可以順利進行；一旦關鍵家屬不了解病情、沒有參與決策，事後是很容易會衍生糾紛的，醫療團隊當中，大家互補合作是很愉快的。

對此，許多網友留言，「處處是學問啊！這不只是護理師，該叫護理仙了」、「護理師神助攻」、「古意還會在外面偷生兩個XD」。

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