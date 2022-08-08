飛彈警報沒響？　國防部再說明：第一時間掌握落點在海上、無警報必要

記者杜冠霖／台北報導

針對中國解放軍4日午起至7日中午進行「圍台」軍演，國防部今（8日）召開記者會說明。會中，對於共軍飛彈恫嚇，作計室中將葉國輝說明，本部於第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，並立即完成攔截導彈準備，當掌握導彈落點後，落彈在海上，判明對本島無影響，故無發放防空警報。

對於共軍軍演，葉國輝表示，2日就派遣相關兵力對應共軍。3日國軍下令自8月4日0800時國軍進入加強戒備、陸軍戰備部隊提升為特遣隊；海、空軍增加機動待命艦及地面警戒機。

對於4至7日共軍飛彈恫嚇、共機踰越海峽中線等作為，葉國輝表示，國軍也立刻作出3點應處，包含：

1、防空飛彈陣地再增加五個連，提升警戒姿態，完成整備，本部於第一時間掌握並研判軌跡與落彈點，並立即完成攔截導彈準備，當掌握導彈落點後，落彈在海上，判明對本島無影響，故無發放防空警報。

2、對逾越中線之共機，以無線電廣播驅離踰越機，並派遣北部及南部戰機起飛對應；海軍則派遣偵巡艦併航監控共艦，並下令機動待命艦出港支援驅離；防空部隊提升防空飛彈及岸置反艦飛彈警戒姿態。

3、外島依「一點生變、連鎖反應、全面制變」要領，保持高度警覺，即時應變部署；防區部隊運用信號彈告警，戰備部隊進入守備位置警戒。

▼共軍發射飛彈。（圖／路透社）

