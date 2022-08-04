天母男看YT成自耕農！租屋處成「大麻開心農場」　2個月就被抓

▲北市30歲陳姓男子，購買大麻種子後，看YT影片於天母租屋處開始種植。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃宥寧／台北報導

北市士林區陳姓男子，向不詳人士取得大麻種子後，透過YOUTUBE影片學習種大麻技術，當起「自耕農」並購入鐵架、環境檢測儀等專業栽種設備，以土耕法方式，將天母租屋處打造成「大麻開心農場」。警方找上門，當場扣得大麻活株48株、大麻葉一批等。檢方偵辦時，陳更找「大麻律師」李菁琪替他辯護。士林地檢署偵結，仍依製造第二級毒品大麻等罪，將他提起公訴。

起訴指出，陳男於2021年7月15日時，找上姓名、年籍不詳暱稱「柯子仁」的人，取得大麻種子數顆，透過YT影片學習種植大麻技術，並陸續在蝦皮等通路，花錢買種植大麻所需器具及肥料，在天母東路租屋處室內使用鐵架、生長燈、生長棚、二氧化碳鋼瓶、監視器、魔帶、加濕氣等栽種設備，先將大麻種子泡水發芽後，將大麻種子種入土壤盆栽以培養土栽種，並放置生長棚內，持續以花灑澆水，並以PH值檢測計計測量水質，等大麻植株開花後，持剪刀踩及大麻植株的葉片、大麻片，風乾後，再以烘豆機烘乾。

不僅如此，陳男於7月某時，利用「Herbies seeds」網站以新台幣1萬元，訂購大麻種子1包，以國際郵寄包裹方式，從西班牙寄送到台灣，以此方式私運進口。

▼陳男上網購買大麻種子。（圖／記者黃宥寧翻攝）

同年9月13日，基隆市刑警大隊持搜索票前往，當場扣得大麻活株48株、大麻葉1批、大麻花1瓶等。其中隨機抽樣9顆大麻種子，進行發芽試驗，發現其中4顆具發芽能力且含大麻成分，種子發芽率44%。

警詢、偵查時，陳男坦承犯行，檢方根據大麻鑑定書等，依製造第二級毒品大麻、持有第二級毒品大麻、意圖栽種之用而韻書大麻種子等罪，予以起訴，同時檢方認他「私運」管制物品大麻種子進口行為與栽種大麻後「製造」可供施用的大麻行為間，從客觀行為觀察，兩者為獨立行為，時序上有先後之分，彼此程度不相關聯，建請法院分論併罰，同時陳男因偵查中自白，若審判也自白，得減輕其刑，至於扣案物則依法宣判沒收。