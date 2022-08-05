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社會 社會焦點 保障人權

豆漿店老闆化身神力賊喊借用　夜潛豬肉攤抱走「20kg重絞肉機」

記者黃宥寧／台北報導

北市北投區60歲曾姓男子，以販賣豆漿、小食維生，上月27日凌晨竟騎車到豬肉攤扛走擺放桌上重達20公斤的絞肉機，李姓老闆發現價值1萬塊絞肉機遭偷，立刻報警。曾男到案後，稱「我只是借用一下」但李姓老闆表示，與對方完全不相識，警方訊後依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

▲▼ 偷絞肉機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲北市北投區曾姓男子跑到豬肉攤偷走價值1萬元絞肉機，被依竊盜罪送辦 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方指出，7月27日16時許，接獲李姓民眾報案稱置放在豬肉攤「生財工具」絞肉機不翼而飛，永明派出所受理報案後，立即擴大調閱監視器，發現60歲曾姓犯嫌於7月27日凌晨2時許獨自騎乘機車到豬肉攤，將重達約20公斤絞肉機放在自備的袋子中，並懸掛在機車後方揚長而去，警方循線在28日將曾嫌查緝到案。

▼60歲曾姓男子將重達20公斤絞肉機竊走 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 偷絞肉機 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

據悉，曾嫌擁一家小店鋪，以販賣豆漿、小食為生。他到案後，向警解釋「我是借用絞肉機回店內使用」，只是沒有事先取得李姓豬肉攤老闆同意，但李男則指出，他與曾男素不相識，而偷竊屬非告訴乃論，警詢後，仍將曾嫌依竊盜罪嫌移送士林地檢署偵辦。

對此，北投分局呼籲，警方對於竊盜行為零容忍，犯嫌在警方嚴密追緝下必定無所遁形，民眾亦務必妥善保管自身財物，不讓宵小有機可乘，防止竊盜案件再次發生。

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