快訊／BA.5再爆社區感染？　指揮中心下午2時說明

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（8/8）日14:00記者會，由王必勝指揮官說明疫情及防疫作為等事宜。指揮中心每週一都會公布一周境外與本土BA.5基因定序結果，是否又有BA.5本土或社區感染個案？下午指揮中心有望說明。

截至上週本土BA.5個案累計14例，有4起為社區感染，全都是家庭群聚，其餘本土個案都是接機感染。

指揮中心上週公布再增2例感染源不明個案，為北部30多歲男女，分別接種3劑與2劑疫苗，同住家人與職場接觸者各有1人確診，研判社區感染可能性高。30多歲男的60多歲母親已驗出相同病毒株，確定為家庭群聚。30多歲女的職場同事則驗出BA.2，排除職場群聚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，疾病管制署6日公布國內確認第三例境外移入猴痘病例，為從美國返台的北部20多歲本國籍男性，7月前往美國旅遊，8/2返台，居家檢疫期間出現淋巴腺腫大、膿疱、背痛及發燒等症狀，後續被衛生單位安排送醫確診，目前在醫院隔離治療中。下午指揮中心記者會也有望說明個案最新病況。

身兼指揮中心發言人的疾管署副署長莊人祥表示，該案初步匡列2名高風險接觸者，為個案在美國同住且一起搭機返國的友人，雖然目前無不適症狀，但地方衛生局仍開立健康監測通知書密切追蹤至8月23日；另外也正在調閱艙單，瞭解其返國航班左右乘客，將列入中風險接觸者，同時衛教該接觸者自我健康監測至8月23日。

疾管署進一步說明，猴痘於今年6月23日公告為第二類法定傳染病，已進行密切監測並提醒醫師加強通報，截至今日，累計通報疑似病例21例，其中3例確診均為境外移入（德國1例、美國2例），餘18例均排除。