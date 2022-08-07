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不用營養品！他曝以前爸媽「1招」增強孩子記憶力　網笑：記到現在

保健食品,健康食品,營養品,魚油（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲現代不少家長會以營養食品來幫助孩子增強記憶力。魚油能補充到Omega-3，可幫助活絡大腦、清晰思緒。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／閔文昱報導

許多父母會為孩子準備各式營養食品，希望能增強孩子記憶力，不輸在起跑點。不過有網友透露，在過去沒有這麼多營養食品以及相關知識的年代，爸媽只靠1招就能讓小孩「永遠記得」。文章一出，引發不少網友共鳴。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文表示，現在的父母為了增加孩子的記憶力，會買藍莓、深海魚、全麥麵包、菠菜、堅果、燕麥給孩子們吃，但在原PO小時候的年代，「爸媽只需要給我們兩巴掌，我們就會永遠記得了！」文中還搭配一張哭臉貼圖，以及用笑到流淚的表情圖做為貼文背景，看似對於這樣的回憶感到相當深刻。

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▲原PO笑稱，以前爸媽幫孩子增強記憶力的方法就是「給兩巴掌」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

▲原PO笑稱，以前爸媽幫孩子增強記憶力的方法就是「給兩巴掌」。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社公開版）

文章一出，馬上吸引不少網友關注，紛紛留言「我爸棍子一下來，算式到現在還記得」、「一巴掌記到現在」、「經你這麼一說～記憶有如排山倒海的回來」、「以前的爸媽打小孩跟打仇人一樣」、「真的，實在的兩巴掌」、「以前父母打的比老師還兇」、「真的超有效果」、「兩巴掌你的身體就會自動生成加強記憶的所有維生素了」，

不過也有網友認為，「還是不能接受打罵教育，隨隨便便一件小事或是成績不佳就打小孩，只會顯得做家長的無能，假借打罵發洩脾氣，因為除了打罵以外，某些家長就不知道怎麼教育小孩了」、「孩子跟父母無話可說不是沒有原因的」、「對呀，記得自己沒價值，被打也不能反抗，就像被霸凌時也不能反抗一樣，這就是爛教育教出來的美德」。

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