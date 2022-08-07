黑絲短裙OL「爬進洗衣機」露出雙腿讓人拍！店家一看監視器氣炸

▲女子爬進洗衣機裡。（圖／翻攝自FB我是萬華人）

記者施怡妏／綜合報導

在外面租屋，基本上洗衣機都會和室友共用，因此有些人會將衣物拿到附近的自助洗衣店洗，一名經營投幣式洗衣店的業者表示，日前有一名女子穿短裙、黑絲襪裝扮成OL，爬進洗衣機裡，僅留屁股及雙腳露在機器外，讓同行多名男子拍攝，店家氣得大罵「連基本尊重都沒有」。

店家在臉書「我是萬華人」發文，5日發現店門口異常多人，看起來不像是來洗衣的客人，透過監視看查看，才發現那群人是來拍照的，但最扯的是，有名女子裝扮成OL，穿著白襯衫、黑色短裙以及黑色絲襪爬進洗衣機，僅留下半身在機器外，讓同行的其他男子拍攝。

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▲▼店家氣炸，若機器有任何損傷，將報警並求償。（圖／翻攝自FB我是萬華人）

看到這一幕原PO氣炸，「我們是開放式的營業場所，如果要來拍照，我們很歡迎，但不歡迎爬進機器裡拍攝，那是洗衣與烘衣的機器， 請尊重我們的消費者與店主」，並透露洗衣店今年6月底才裝潢完成，每天都很認真維護機器，以及店內清潔，「在此呼籲，如果機器有任何損傷，很抱歉將報警備案並跟您求償」。

原PO也提醒，「他們根本沒支會我們，自己拍完就離開了，相信我們不是第一家，期望其他店家看到這篇後能小心這些人」。

貼文曝光後，網友們直呼「太誇張」，「支持印出來貼在店門口」、「如果我是店家也氣死，機器很貴耶」、「一看就知道是一群外拍的」、「自以為創作的少年，不懂得尊重別人還想創作，花一點錢租個棚，好嗎」、「場地費也要省」、「去人家的營業場所拍照，事先需取得同意不是一件正常人都該有的素養嗎？」

本文獲得原PO授權提供轉載

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