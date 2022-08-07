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出遊合照「被故意修胖」！她直球對決　閨蜜回1句惹怒網：快絕交

▲▼比基尼。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友和朋友們暑假相約出遊，旅行時也拍下許多合照，沒想到她事後發現，其中一張比基尼照竟被閨蜜「故意修胖」，氣得她質問原因，而對方回答超敷衍，更讓大票網友看傻眼，直呼「真的是塑料姐妹」、「可以絕交的程度了」。

「旅行看清一位好姐妹！」女網友在Dcard娓娓道來，暑假一群朋友相約出去玩，她的手機擔下幫大家拍照的重任，事後朋友們也陸續將合照放上IG。

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當她邊瀏覽邊按愛心之際，猛然看到閨蜜PO的一張比基尼合照，似乎哪裡怪怪的，於是立刻翻出相簿原圖，震驚發現「居然把我的腰修胖了！」

此舉讓她大為光火，不禁怒道「心裡真的很不平衡，我的好姐妹居然是這樣的人，整個超不爽的！不是阿...要修也是修妳自己的吧？原本不想讓場面很難看，畢竟有很多共同朋友，就先不質問她，最近因為某些話題，讓我有機會問問這件事。」

▲妹子,自拍,正妹,手機,照相,女生（圖／取自免費圖庫pexels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pexels）

怎料，閨蜜很不負責任地回，「是我男友修的啦！我只負責PO而已。」聞言，她不禁傻眼，「就算真的是男友修的，也好歹給個道歉吧？照片是妳發布的欸，居然表現出關我什麼事的樣子，原來我的好姐妹人品素養這麼低，虧我把妳當做最好的朋友，還浪費了我的眼淚。」

對此，網友們紛紛回應，「也太心機了吧！是嫉妒妳身材比她好吧」、「放生了，如果是我我會氣死，整個莫名其妙」、「女人好可怕」、「原本以為是她修自己的，不小心修到把妳的腿修歪，沒想到是直接修妳」、「好可怕，第一次看到有人會把別人修胖」、「妳應該交我這種朋友，幫自己修圖還順帶全部人都修，修完還會每個人都私訊問可不可以發，有沒有哪裡要修」。

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