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社會 社會焦點 保障人權

1個月被拖吊2次！男氣炸吐警口水「拖我1個」　與3好友都被起訴了

▲嘉義地檢署。（示意圖／記者翁伊森攝）

▲嘉義地檢署依妨害公務等罪嫌起訴4名男子。（圖／記者翁伊森攝）

文／中央社

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市王姓男子與3名友人被控去年9及10月間因不滿汽車接連被拖吊，不僅繳費向櫃檯丟擲現金侮辱員警，還駕車阻擋拖吊車，對執勤員警吐口水恐嚇，檢方依妨害公務等罪嫌起訴。

嘉義地檢署的起訴書指出，32歲王男、26歲馬男及27歲陳男的3輛自小客車去年9月8日，在嘉義市友忠路違停，被拖吊至嘉義市警察局拖吊場，陳男等3人前往領車，取出一疊現金朝執勤中蕭姓員警所在繳費窗口櫃檯丟擲，並恐嚇「我跟你說，我從今天開始每天都報，我每天都要看到你去拖，你如果沒去拖你就知死了」等語。

起訴書指出，王男去年10月1日將所駕駛的自小客車違停在友忠路上，經民眾舉發，交通隊陳姓員警偕同技工黃男到場執行拖吊勤務，王男見狀，持飲料杯砸擲執勤的拖吊車，馬男、陳男及另1名23歲安姓男子得知後，與王男分別駕駛2輛汽車尾隨拖吊車。

拖吊車行經友忠路、中興路口，遭王男等4人的2輛汽車阻擋，王男等4人下車後，分別徒手拍打拖吊車窗口及敲打拖吊車，脅迫陳姓員警將拖吊的車輛放下，並對員警吐口水及恐嚇「你咁有鳴笛」、「阿你要拖車，你看那麼多車也沒有派人去拖，拖我一個人，你他媽跟我講不是針對」等語。

當時，陳姓員警則雙手緊拉副駕駛座車門把手，阻止王男等人將其拖下車，經執勤人員黃男以無線電請求支援，王男等人才駕車逃逸。

陳男、馬男於同一天前往領車時，又對陳姓等員警恐嚇，八掌派出所員警據報趕往，陳男、馬男才駕車離去。案經嘉義市警察局第一分局偵辦，依妨害公務、恐嚇等罪嫌函送法辦。

檢方認為王男、陳男、馬男、安男僅因車輛違規遭拖吊，不滿員警依法執行職務，竟當場侮辱執勤員警，並妨害公務執行，次數達3次之多，除有損員警執行公權力威信，且藐視法律，也影響社會公共秩序維持。除依妨害公務等罪嫌起訴外，並建請量處適當刑責。

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