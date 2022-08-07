嘉義休旅車翻落30公尺邊坡　2死2輕傷「夫妻雙亡」樹幹倒壓奪命

記者柯沛辰、翁伊森／嘉義報導

嘉義縣大埔鄉143鄉道6日下午發生一起車輛跌落事故，一輛休旅車墜落約30公尺深邊坡，造成2死2傷。事發第一時間，僅68歲賴姓男駕駛率先脫困，其餘3人受困車內。由於邊坡陡峭，消防救援有一定難度，直到晚間8點左右才陸續將3人全部救出，但65歲邱姓婦人、65歲林姓男乘客已無呼吸心跳，送醫後傷重不治。

嘉義縣消防局6日下午3點24分獲報，大埔鄉台三線南寮往143線方向，有車輛跌落邊坡，立即派遣5輛消防車、4輛救護車、18人馳援。警消趕抵時發現，一輛載有4人的休旅車墜落約30公尺深邊坡，僅駕駛自行脫困，且全身擦傷、胸痛，被送往聖馬爾定醫院。

▲嘉義休旅車翻落30公尺邊坡，消防人員利用繩索下降救援。（圖／記者翁伊森翻攝）

消防局指出，賴姓駕駛下午4點54分率先送醫，隨後65歲邱姓女傷者晚間6點48分被救出，但已無呼吸心跳，送往嘉義基督教醫院搶救，宣告不治。之後，另一名62歲邱姓女傷者被救出，全身多處擦傷，但意識清楚，被送往聖馬爾定醫院。

最後接近晚間8點左右，最後一名65歲林姓男子被救出，但由於被倒下的樹幹壓住，已無呼吸心跳，送往嘉義基督教醫院，急救後仍宣告不治。據悉，林男、邱女2名死者是夫妻關係。至於確切事故發生原因，尚待釐清。

▼男駕駛自行脫困，被救難人員率先送上救護車。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）