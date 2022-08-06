狂砸2660萬「買彩券輸293萬」　男怒告店家…竟勝訴獲賠！

圖文／鏡週刊

不少人買彩券試手氣，夢想著天降橫財，卻沒想到更可能血本無歸，湖南一名楊姓男子，半年時間花了近600萬人民幣（約2660萬新台幣）購買彩券，雖然獲利520萬人民幣（約2305萬新台幣），一算之下才覺得虧錢，並認為彩券行違法，氣得告上法院。

據陸媒報導指出，楊男自2020年開始，經常在鄧男的彩券行購買彩券，同年11月22日至2021年5月底，他多次透過微信、支付寶等方式向鄧某轉帳購買彩券，有84筆單日金額超過1萬人民幣，金額高達590多萬人民幣，中獎獲利520多萬人民幣，仍損失66萬多人民幣（約293萬新台幣）。

楊男表示，他會賠這麼多錢，都是因為鄧男未嚴格執行銷售彩券的相關規定。按照中國法規，購買彩券者一次若超過1萬人民幣，必須由本人填寫《理性購彩承諾書》，彩券行不可代簽承諾書，但是楊男在購買彩券時，鄧男卻在他的要求下代簽了承諾書，認為鄧男違反法令也未盡勸告責任，於是告上法院。

湖南湘寧法院認為，鄧男明知購買彩券者單日超過1萬人民幣，當楊男未填報承諾書，仍違規多次賣彩票給他，引發當事人質疑，造成惡劣影響，因此判定該彩券行取消《競彩玩法》授權，且3個月內不接受該店的授權申請，鄧男還須賠償6萬人民幣（約27萬新台幣），楊男不服一審判決上訴，但二審仍維持原判。





更多鏡週刊報導

「愛計較」夫強酸對話曝光 網勸無奈妻：有能力就走人吧

房東慘遇惡房客 內行教1妙招合法制裁「拆掉修理很合理」

露營熱退燒？ 網揭關鍵條件：立刻會退出一半