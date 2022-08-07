兒騎車超速壓手孔蓋失控慘死！父名下財產近4千萬...國賠僅54萬

▲台中一陳姓男子高速輾壓高低不平的手孔蓋，造成機車失控撞上電線桿，不治身亡，法官考量陳父財產近4千萬，陳男又違規超速行駛，最後只判國賠54萬餘元。（示意圖／載自pixabay）

記者郭玗潔／台中報導

台中一陳姓男子騎機車時，因經過高低不平的手孔蓋，機車因此失速打滑撞上電線桿，送醫後不治身亡，他的父親憤而向經濟部工業局和台電提告，請求扶養費、精神撫慰金等共405萬餘元賠償金，此案經上訴到台中高分院，法官認為陳父名下財產近4千萬，應扣除扶養費，加上陳男在下坡轉彎路段超速行駛，才是肇事主因，應自負8成責任，判陳父可獲得54萬5400元賠償金，全案還可上訴。

判決書指出，陳男於2018年9月26日下午，騎機車沿西屯區工業區一路行駛，因輾壓路上的手孔蓋，導致機車劇烈彈跳、失控左傾，打滑撞上路旁電線桿，陳男經送醫急救仍不治身亡。

陳父悲慟不已，提告向經濟部工業局和台電請求賠償，認為工業局應維護道路平整，設置該手孔蓋的台電，則應該確保它無過高、過低，避免危害人車安全的情形。一般工程完工時，道路平整度的高低差不得大於0.6公分或有龜裂情形，並負擔1年保固責任，工業局於同年8、9月間，定期巡查卻未發現手孔蓋高低差已達8.5公分，沒有自行修補或命台電修補，導致他兒子發生事故死亡，陳父認為工業局和台電應賠償他喪葬費22萬餘元、扶養費133萬餘元及精神撫慰金250萬元。

經法院審理，認為陳男當時在下坡、彎路行駛，平均車數卻高達每小時83.92公里，嚴重超過該路段每小時40公里的限速，導致車輛失控後沒有足夠時間煞停，才是事故發生的主要原因，手孔蓋雖造成機車失控，但僅是肇事次因。

法官考量陳父財產達3944萬元，日後應能以自己的財產維生，沒有受兒子扶養的權力，駁回扶養費的請求，判准精神撫慰金和喪葬費的部分，不過因陳男應自負8成責任，最後判陳父可得到賠償金54萬5400元。