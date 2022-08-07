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擁抱、接吻都找理由躲開！「迴避型戀人」認為自己「不配得到愛」

▲▼情侶吵架,爭吵,分手,吵架,不開心,爭執,戀人 。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲「迴避型戀人」越相處越疏離。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

文／ 段鑫星、李文文、趙亞平

摘自／寶瓶文化《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出

與迴避型人格者相戀的最直接感受就是「力不從心」。他好像對你有著「一日不見，如隔三秋」式的情誼，但又總是把你拒於千里之外，讓你無法靠近，感到沮喪、迷茫。

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迴避型人格者不善於表達自己的情感，面對愛情時小心、謹慎。他們常常讓伴侶感覺他們在故意製造距離。實際上，他們不是不愛，而是習慣經由保持距離來減少不必要的失望和恐慌。愛上迴避型人格者的你會經常感受到一種分裂式的愛，這種愛使你疑惑，也使你疲憊。

一開始，他溫柔體貼，他會迎合你的各種愛好，贊同你的各種觀點。即使你覺得他還未完全對你敞開心扉，你也會安慰自己，日子久了，他就會把自己的內心完全展示給你。

迴避型人格者的內心有一扇不能示人的門——他認為自己是不完美的，是沒有吸引力的，是不配得到愛的。為了和你在一起，他緊緊地鎖住了這扇門，也鎖住了真實的自己。他把自己打造成一個「優秀」的人。而在這場戀愛裡，你以為的情投意合其實是他掩瑕藏疾的結果。

▲夫妻,夫婦,戀人,情侶,家庭主婦。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲你本以為他的心門可以愈敞愈寬，可現實是他的內心愈鎖愈緊。（示意圖／取自免費圖庫Pakutaso）

隨著相處的深入，你本以為他的心門可以愈敞愈寬，可現實是他的內心愈鎖愈緊。他開始拒絕與你溝通，無視你的不滿。雖然他確實在你身邊，但是這種缺乏溝通的愛，彷彿是缺了調味料的湯，索然無味。你愈來愈孤獨。

你想牽手，他說自己難為情；你想擁抱，他說自己不舒服；你想接吻，他又找理由搪塞。你無法忍受捉摸不透的他，你找他談心，他只說：「我本來就是這樣的人。」你可能會懷疑自己是不是逼他逼得太緊，但又覺得自己的要求並不過分。到底是哪裡出了問題？你輾轉反側，百思不得其解。

其實，他不是不愛你，而是不知道怎樣愛你。他找不到親密關心的關鍵點。他的內心堅信，被隱藏起來的真實的自己不配得到你的愛，所以當你不斷地嘗試走進他的內心時，他害怕不完美的自己被你發現。他認為，與其被你拋棄，不如在這一切發生前自己先逃離。

迴避型人格者從未感受過完整的愛，所以他也不會愛他人。在戀愛中，他經常壓抑自己的感情，不敢敞開心扉去體會喜怒哀樂。尤其是當感情出現問題時，他既不解決問題，也不尋求幫助，而是封閉自己的內心，一遍又一遍地麻痺自己，不許自己敞開心扉。他在用這種方式逃避。

迴避型人格者對你的愛感到恐懼和不安。他渴望你的愛，卻不敢不顧一切地愛你。愛情需要雙方坦誠相見，但與迴避型人格者相愛的你感受到的卻是對方的若即若離。愛上迴避型人格者的你，感到痛苦、疲憊、無力。

▲▼《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》。（圖／寶瓶文化）

▲迴避型人格特質。（圖／寶瓶文化）

如何與迴避型戀人相處？

愛情是一種面對彼此的能力

迴避型人格者通常害怕與他人近距離接觸，喜歡活在自己的世界裡。你是不是覺得你的戀人很少表露自己的情感？你是不是覺得你的戀人對你的態度不冷不熱？這是因為他們沒有足夠的安全感，他們害怕全身心地投入一段感情。所以，他們在一開始就把自己保護得非常好，讓自己一直在安全線以內徘徊，不向前一步。

他們之所以形成這樣的人格特徵，主要是因為他們在成長過程中得到的關愛不足。他們經常被批評，卻很少得到讚美。這導致他們在長大後對自己的評價非常低，常常感到自卑，害怕被拒絕。

如果你真的愛上了迴避型人格的他，請多給他鼓勵與支持，多讚美他，給他適應親密的時間和空間，這樣你們才能在愛情的道路上走得更遠。

1、看見他的愛

「你講話好冷漠，好像我們不曾愛過一樣。」迴避型人格者害怕被拒絕，一般不願意把自己的真實想法直接告訴別人。你是不是覺得你的戀人有時候很冷漠，卻希望你對他熱情一點？戀人「漫不經心」的態度是不是讓你很生氣？你的熱情是不是只換來他的面無表情？這是因為迴避型人格者非常缺乏安全感，他不能確定你對他的愛。

如果你的戀人是迴避型人格者，你要包容他的小脾氣，試著理解他的真實想法。雖然在親密關係中，迴避型人格者顯得有些「冷漠」，但是這並不代表他不愛你，他只是不知道如何「正確地」愛一個人，也不知道如何接受別人的愛。他們即使有濃濃的愛意，也不知道如何將它表達出來。

很多時候，迴避型人格者會用自己的方式愛一個人，但是作為他的戀人的你卻常常察覺不到。所以，你需要站在他的角度思考，細心地觀察他表達愛的方式，慢慢地理解他的「冷漠」。

2、鼓勵他前進

「我都走了九十九步了，為什麼他就不能向前走一步呢？」迴避型人格者對親密關係「又怕又愛」，他們渴望得到別人的關愛，希望別人能主動靠近自己。但是他們的自卑導致他們認為沒有人喜歡自己，也不會有人對自己付出真心。你有沒有看到你的戀人的心裡有一道防線？你有沒有察覺他們很脆弱——遇到一點挫折就一蹶不振？他們不會輕易允許別人進入自己的安全區域，他們害怕自己的脆弱被別人看到。

當你的迴避型戀人試著向你敞開心扉的時候，請不要選擇轉身離開。在電影《幸福綠皮書》中，東尼對唐說：「世界上，孤獨的人都害怕踏出第一步。」你應該怎麼鼓勵他踏出第一步呢？循序漸進很關鍵。如果你邀請他參加一個三十個人的聚會，而且這些人他都不認識，那麼聚會中的他一定會手足無措。因此，你可以先邀請他和三五位彼此熟知的朋友，一起去聽一場音樂會。聽完音樂會後，你們可以找個環境優雅的地方小酌一杯，談談彼此對音樂會的想法。

▲戀人,情侶,愛人,兩性,情感,感情。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲迴避型人格者，強調親密關係中的界限感。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

3、支持他的需要

「若即若離的你，比大海更讓人難以捉摸。」迴避型人格者非常注重私人空間，強調親密關係中的界限感。他有時候顯得溫暖而細心，有時候又顯得獨立又冷漠。作為他的伴侶的你是不是常常倍感折磨？你應該怎麼做呢？請先尊重他的需要，傾聽他內心的聲音。這非常重要。

4、肯定他的價值

「蝸牛慢慢地爬，我在靜靜地等。」戀愛中的迴避型人格者更像是一隻蝸牛。蝸牛有哪些特徵呢？牠們動作緩慢、遲疑；當外界環境發生變化時，蝸牛會在第一時間縮回自己的保護殼裡。如果你的伴侶沒有得到正向的回饋，他就會像蝸牛一樣縮回自己的「殼」裡。只有在確信自己不會被拒絕的情況下，他們才會戰戰兢兢地伸出自己的「觸角」。

從心理學的角度來看，迴避型人格者最主要的特徵是缺乏安全感，這也意味著他們對於伴侶的期待很高，對做出親密行為卻猶豫。

迴避型人格者往往自我認同感不足，覺得自己一無是處。在與對方相處時，你要謹記三個關鍵字：相信、引導、肯定。相信指你要相信他有足夠的能力解決問題，你不需要扮演一個「拯救者」，他可以成為自己的「救世主」。引導指你不要主動行事，因為你的主動反而會使他退縮，你可以引導他掌握主動權。

迴避型人格者的內心住著一個「敏感的小孩」，有時候你要扮演引導者的角色，慢慢地走進他的內心，引導他表達自己的情感。在完成引導後，你要做的就是肯定對方，讓他知道，別人並非十全十美，他也並非一無是處。當他有了足夠的安全感後，他會跳出自己的保護罩。

▲▼如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出。（圖／寶瓶文化）

★本文摘自寶瓶文化出版《如何擁抱一隻刺蝟：戀愛與婚姻中的人格識別、接納與付出》，兩個相愛的人，就像兩隻刺蝟，既期待靠近彼此，又擔心互相傷害。人格是一面鏡子，我們選擇的戀人，反映了我們的需求，以及我們內心的恐懼。經由該書可以學習──在親密關係中，各種人格類型者會有什麼樣的表現和感受。他們的戀人會有什麼樣的表現和感受。他們為什麼會有這些表現？雙方應該做些什麼，讓愛情更甜蜜？

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