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台北市宣布：所有飲料店禁用「一次用」塑膠杯　12月1日起實施

記者林彥臣／綜合報導

台北市環保局宣布，自12月1日起將禁用「一次用」塑膠杯，也是全國首行、率先因應聯合國減塑公約，實施最新的限塑政策，預估每年可減少7600萬個以上之一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量。

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲台北市宣布，12月1日起限用「一次用」塑膠杯。（圖／記者許力方攝）

台北市繼7月1日起依法執行自備飲料杯購買飲料享5元以上價差優惠後，為積極推動源頭減廢，自今年12月1日起全市2,206家飲料店將限制使用一次用塑膠飲料杯（包含生物可分解塑膠PLA杯），預估每年可減少7千6百萬個以上之一次用塑膠杯，減少912公噸塑膠使用量，配合國際減塑趨勢，邁向循環永續新未來。

環保局表示，因應國內飲料店蓬勃發展及聯合國啟動具法律約束力之減塑協議，環保署今（111）年4月28日公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，全國各縣市飲料店應依環保署規範，最遲於113年全面禁用一次用塑膠杯。環保署已於8月3日核准台北市提報轄內飲料店自今年12月1日起限用一次用塑膠飲料杯。

台北市在今年5月邀集飲料店業者會商預定今年12月1日起實施不得提供一次用塑膠飲料杯，與會業者多數皆願意配合政策執行，環保局並同步至轄內連鎖及非連鎖飲料店逐店進行宣導，以利業者於正式實施前的緩衝期消化庫存的一次用塑膠飲料杯，並儘早評估使用可替代材質或提高優惠鼓勵消費者自備環保杯，以及考量建立循環杯借還系統等來減少一次用容器的產生，期望公私合力共同減廢，用實際行動加速源頭減塑及循環再利用。

環保局說明，環保政策的推動，宜採漸進方式分階段推動，環保署自95年起即開始推動連鎖速食店、連鎖便利商店等管制對象限制使用塑膠類免洗餐具，包括免洗塑膠杯，各業者皆能配合實施，考量國際減塑趨勢，故於今年12月1日起再將飲料店業納入禁用一次用塑膠杯。

環保局也感謝各飲料店家於座談、溝通過程中時皆能支持配合此項政策的推動，將再持續加強宣導，促使業者及民眾落實力行減廢生活，為保護環境及氣候安全而共同努力。

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