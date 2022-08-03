出獄2天硬上傳播妹！開趴狂歡見辣腿凍未條　破裙成鐵證再判5年

▲阿凱才出獄第2天，就喝酒吸毒性侵傳播妹，遭驗傷提告求法官「從重量刑」，台中地院依強制性交重判5年徒刑。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



記者蔡怡萍／台中報導

一名男子阿凱出獄第2天，叫了傳播妹到友人租屋處喝酒慶祝，期間阿凱對1名傳播妹歡歡（化名）表示「我想跟妳幹嘛」，不顧歡歡抵抗強行將她拖入房間，強吻並硬上得逞，事後歡歡驗傷提告，阿凱還狡辯與她是「兩情相悅」，但法官看當天歡歡所穿短裙的拉鏈明顯遭到暴力扯壞，依強制性交罪判5年徒刑，可上訴。

根據判決，阿凱在2021年8月13日出獄，他在15日凌晨就迫不及待前往友人租屋處開毒趴喝酒慶祝，並用微信叫了2名傳播小姐助興，期間阿凱約了其中一名小姐歡歡上7樓抽K菸，先是對她毛手毛腳、並說「我想跟妳幹嘛」，歡歡拒絕表示「我沒有做這個，我也不要」，接著轉身搭電梯下樓。

但阿凱不死心，追上前並將歡歡拉入3樓房間，把她壓在床上脫褲性侵得逞，歡歡氣憤直接離開，並通知經紀自己被客人欺負，前往醫院驗傷並報案。

阿凱向警方坦承有發生性行為，但辯稱與歡歡是兩情相悅，當他問「要不要做愛」時，歡歡還熱情回答「我也很久沒做了」，接著2人就開始舌吻撫摸至房間內，過程都沒有反抗，否則四肢應該會有明顯外傷，結束後歡歡還問他「是不是真心的」、「有沒有女朋友」等。

但歡歡哭訴，當天去坐檯，阿凱約她上樓抽菸躲酒，卻在那邊亂摸她胸部、親她嘴巴，不顧她說「不要」並用手推，搭電梯下樓時也邊拉邊推將她拖進房間內，她有用腳踢阿凱，但他力氣實在太大又整個人壓上來，最後反抗不了被性侵得逞，趁阿凱完事倒頭就睡後，還抓著被扯壞的裙子下樓對經紀說「我被硬上了」，雖然阿凱有追下樓向她道歉，但她仍要求至醫院驗傷。

法官檢視調查記錄，歡歡在警詢、偵查、審理中的說詞前後一致，也都具體描述，並無矛盾瑕疵或誇大情節，態度也無反覆不一，而雙方初次見面、也無前嫌，應無誣陷的動機，經紀人的證詞也相符，且歡歡當天身穿的短裙，拉鍊已明顯完全損壞，足認當時是以暴力方式強行脫下裙子，否則正常情形不致於造成這種破壞；雖歡歡身高有167公分，但體重50公斤，被壓制下是較難抵抗男性的力氣。

而審視2人對話截圖，阿凱事後傳訊「妳也伸舌頭阿」，歡歡馬上反駁「都是你對我硬來」、「你以為擦掉就沒事了嗎」、「我一直推你，什麼叫半推半就」，還以不屑語氣表明「選一個剛被關出來的當男朋友？」可見阿凱供稱是兩情相悅並不可信。

台中地院認為阿凱才剛因毒品案服刑出獄，不到2日又再犯案，足見先前的刑罰並未得到明顯預防、教化作用，歡歡也向法官表示「請從重量刑，因為這件事對我來說不是小事」，因此依強制性交罪，判處有期徒刑5年，不得易科罰金，仍可上訴。