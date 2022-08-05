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神鬼騙徒踼鐵板！找2傳播妹陪睡2天卻賴帳　遭脫光逼自尻狂喊爽

▲▼被害人整理出詐欺慣犯林倉平的黑歷史，並以此為臉書帳號名稱。（圖／翻攝臉書）

▲林姓男子詐欺犯行不勝枚舉，被害人整理出他的黑歷史，並以此創設臉書帳號名稱。（圖／翻攝臉書）

記者黃哲民／台北報導

桃園1名林姓男子被控遊走各地涉犯多起詐騙案，讓許多受害人恨得牙癢癢，2019年林男找2名傳播妹陪唱陪睡當大爺，卻拖欠10多萬元費用，陳姓女業者不甘被賴帳，將林男騙進1間摩鐵，通知游姓男子4人進房討債，林男遭圍毆成傷還被強拍全裸「打手槍」影片，不料事發後，林男非但沒踢到鐵板必須還錢，反而因陳女求和解怕惹官司，讓他賺進6萬元和解金，游男與幫手洪男則各被判刑6月定讞。

據悉，現年26歲的林男最初開始行走江湖時尚未成年，有被害人上網整理林男的各項黑歷史，包括曾因詐欺被判刑入監、出獄立刻再犯，慣用技倆是謊稱買賣優質中古車，卻一手騙錢一手騙車，還擅自駕駛賣方的車上路，欠下10多萬元罰單讓車主收爛攤，甚至租屋卻把房東收租金的帳戶用來收贓款，犯行不勝枚舉，更進化到自稱黑幫頭目、能替人討債，或處理地下匯兌等業務。

林男外型雖不甚討喜，但長相堪稱忠厚老實，更重要的是他口才極佳、說話狀似無比誠懇，本案檢警起初也被林男描述的悲慘遭遇迷惑。他聲稱2019年9月11日，接到陳姓女子來電邀約當天碰面商討彼此債務，他到桃園1家摩鐵赴約，陳女藉機離開，不久就有4名壯漢衝進房間圍毆他，還喝令他脫光光當場自慰。

林男宣稱怕遭不測、只能照辦，並說對方有人拿手機錄下他全裸「打手槍」的不堪影像。檢警從陳女身上找線索，查出是她叫當時男友游男所為，陳女負責將林男騙進摩鐵通報房號，游男找洪男與另2名幫手替女友討債出氣，檢警拘提游男和洪男到案，在手機裡發現林男被強拍的不雅片，片長約2分鐘。

由於警方當時受理另1件類似押人拍裸照討債案件，被害人指認游男4人疑似歹徒，警方成立專案追查游男等人涉犯《組織犯罪防制條例》的刑責，另2嫌在逃。陳女眼看事情鬧大嚇壞了，怕吃上重罪官司，主動賠償林男6萬元求和解。

不過檢方越查越起疑，反覆訊問林男釐清疑點，他才坦承欠陳女10多萬元，因陳女從事傳播妹仲介工作，他透過陳女找2名傳播妹玩了2天，但他沒錢付帳，林男批游男等人涉嫌強盜他10萬元，聲稱若不相信，可以請他的車行老闆等人出庭作證。

沒想到被傳訊的證人，出庭不約而同都說自己是遭林男詐騙的受害人，尤其是林男請求傳喚的車行老闆，堅稱林男不是他的員工，而是自己跑來車行打雜，他被林男騙了好幾次，包括這次的10萬元，也是林男一直哀求糾纏，他心軟幫忙出錢，有人到車行來拿走，車行老闆語重心長提醒「千萬不要相信他（林男）的話啊！」

檢方查明林男被控的詐欺紀錄很多，本案事出有因，加上陳女目的是討回欠款、沒教唆游男等人對林男動粗，因此將陳女不起訴，而另案遭強拍裸照凌虐的被害人被要求再度指認時，也無法確認是游男等人所為，所以將游男2人所涉《組織條例》等重罪不起訴，僅起訴涉犯強制、妨害祕密等罪嫌，林男則撤回對2嫌的傷害告訴。

游男和洪男一審各被判刑6月，皆得易科罰金18萬元，游男上訴否認逼迫林男全裸，也不知誰拍猥褻影片，二審勘驗影片確認現場有人嗆林男「爽不爽」，林男邊自慰邊表情僵硬答稱「爽」，還因太小聲而被要求大聲再說1次「爽」，加上洪男證稱聽見游男揚言要帶林男上山活埋，可見林男迫於對方人多勢眾、不得不從，據此駁回游男2人上訴定讞，林男本案雖倒賺6萬元和解金，但他日前疑因再度涉犯詐欺罪嫌被通緝。

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