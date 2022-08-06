生產選擇大哉問！自然產剖腹產各有優劣　慈院醫師完整分析

▲「媽媽嘉年華」向媽媽們介紹兩種生產方式的差異，以及如何透過醫療手段降低生產時的劇烈疼痛。（圖／慈濟醫學中心提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

究竟是自然產還是剖腹產比較好呢？花蓮慈濟醫院於八月四日舉辦「媽媽嘉年華」，邀請到婦產部李佩蓁醫師向媽媽們介紹兩種生產方式的差異，以及如何透過醫療手段降低生產時的劇烈疼痛。活動除了現場進行，同時也開了網路直播，線上線下參與人數共近百名，有許多先生陪伴挺著大肚子的太太前來聽課，希望能夠用最安全、舒適的方式，誕下健康的寶寶、媽媽產後也平安。

婦女生產時最關心的議題，除了媽媽跟孩子的健康安全以外，就是「疼痛的程度」。李佩蓁醫師表示，經常有人諮詢她到底要自然產比較好，還是剖腹產比較好，針對這些問題，李醫師直接說明：「兩種生產方式各有優缺點，最重要的還是要看產婦的身體情況。」比如骨盆腔大小或是否有相關疾病，以及胎盤位置、胎位等等，並在醫師評估風險過後與產婦討論「最低風險」的生產方式，並沒有適用於每個人的統一標準答案。

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陰道生產俗稱自然產，待產時間依產次與個人情況會有所不同，可能介於數小時至二天內不等；優點是產生的傷口較小、過程中出血量較少，因此產後疼痛也較輕微、復原較快，缺點是待產時可能會較痛，以及有造成陰道裂傷的風險。

▲除了現場進行，同時也開了網路直播，許多先生陪伴挺著大肚子的太太前來聽課，現場反應相當熱烈。

李佩蓁醫師特指出，若要緩解待產的痛苦與不知道什麼時候結束的等待，可以利用「減痛分娩」和「預約催生」的服務。「減痛分娩」是在產婦宮縮時就先在硬脊膜外腔埋管，並在子宮頸開口1公分時給予連續性的止痛藥物，可以有效緩解產婦待產時的疼痛程度，讓產婦身體上舒適一些、心情不那麼緊張，對生產也有幫助。而「催生」可以降低母嬰併發症的機率，催生方式可以選擇打催生針或塞催生藥，在懷孕39週以後即可進行。

剖腹生產是以手術方式切開腹壁和子宮，將子宮內胎兒取出後，直接清理子宮內胎盤、羊水、胎膜等組織，再逐層縫合傷口，大部分會採半身麻醉。畢竟是在肚子上拉一道傷口，術後傷口較大，約有12至15公分，也會較疼痛，相比一般自然產住院時間僅需3天，剖腹產則需要約5天左右；但明顯的優點是產婦較不會經歷待產時的疼痛，且緊急狀況下還可以盡快生產，對母體和胎兒的風險較小。李佩蓁醫師指出，由於剖腹產出生的寶寶沒有經過產道的擠壓，肺部擴張的情形相對沒那麼好，可能發生新生兒呼吸窘迫的情況，手術本身也會有麻醉併發症的風險與手術造成的器官損傷或術後沾黏。

▲醫師直接說明：「兩種生產方式各有優缺點，最重要的還是要看產婦的身體情況」。

「沒有任何一個方式是完美的，因此所有優缺點都應該被完整考量進去，在經過醫師專業的評估並與產婦討論過後，做出最適合每位孕婦媽媽的選擇。」李佩蓁醫師表示，生產是婦女的人生大事，更不是孩子生出來就結束了，產後的骨盆運動及復健都也相當重要，可以促進骨盆肌肉緊實，避免尿失禁，哺餵母乳也能促進產後子宮和體重的恢復。講座最後，李醫師也向媽媽們分享「生產三好」：生男生女一樣好、營養體重控制好、迎接寶寶日日好；祝福所有媽媽都能平安生下健康的孩子。

無論是懷孕還是生產都有風險，但透過現代醫療的輔助，可以最大程度地使風險降低，為母體和胎兒創造最佳的生產條件，透過這次課程上醫師的分享，媽媽們都滿載收穫而歸。