陸軍演恐動用「1殺手鐧」！軍事專家：飛越台灣領空也不用訝異

▲裴洛西訪台讓中台關係又更緊張了。（示意圖／路透）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪台，引發陸方強烈不滿，在今（4）日展開3天「圍台」大規模軍演表態。據大陸軍事專家表示，解放軍不排除派無人機飛越台灣上空，並在台灣領海水域舉行例行軍演。

據《南華早報》（South China Morning Post）報導，解放軍宣布從4日中午至7日中午進行大規模軍事演習及實彈演習。從新華社公布的地圖顯示，部分演習將會在台灣南部高雄港的領海內舉行。解放軍空軍退役裝備專家傅前哨表示，「由於距離台灣較近，此次大規模演習標誌著北京對台灣的軍事行動在地點和強度上都有了突破。」

▲有平潭民眾拍下解放軍今（4）日陸基裝備發射火箭彈的畫面，在藍天下拉出一條長長的白色尾煙，場面相當震撼。（圖／翻攝微博）

傅前哨認為，「週四的演習是北京首次表明不承認台灣的領海」，解放軍還將對美國和台灣空軍在這些地區可能採取的任何行動做出回應。他指出，近2年來，隨著台北與西方政府之間日益密切的互動，讓北京越來越不滿，不斷加強對台警告，因此北京幾乎天天出動軍機侵擾台灣防空識別區，甚至越過海峽中線。

中方軍機雖然屢屢侵擾台灣防空識別區，但可從未飛入台灣上空，對於這種情況，傅前哨認為在裴洛西堅持訪台後可能發生改變，「不能排除派無人機飛越台灣的可能性…過島的方式有很多種，國內的戰事還沒有結束，這些不該感到訝異。而為了減少摩擦和誤判，我們可以出動無人機。」

不過，對於傅前哨的說法，另一名解放軍退役將領兼軍事評論員岳剛認為，台灣的挑釁和與美國的勾結只會加速解放軍收回台灣的行動，「每次台獨勢力挑釁，大陸的反擊和壓力都會增加」。岳剛目前並不覺得解放軍會派無人機飛越台灣，他表示「這一舉動很容易引發意外，甚至引發戰爭，這不是大家要的結果。演習的目的是打擊台獨勢力的囂張氣焰和與美國的勾結，這將是一條死胡同」。